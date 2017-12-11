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СМИ: "ПСЖ" ведет переговоры о переходе Джанлуиджи Доннаруммы

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может стать игроком "ПСЖ", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

Парижане ведут переговоры с агентом футболиста Мино Райолой и готовы заплатить за вратаря €50 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что в списке интересов "ПСЖ" присутствуют Давид де Хеа, Доннарумма и Тибо Кортуа.
Теги: ПСЖ Доннарумма
Сегодня, 07:55
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