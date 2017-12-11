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Олег Романцев: кто не поднимается, тот не побеждает

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о победе красно-белых над ЦСКА в матче 20-го тура премьер-лиги (3:0).

"Для спартаковцев победа над ЦСКА особенно важна в психологическом плане. Они словно вспомнили заповедь Мохаммеда Али – кто не поднимается, тот не побеждает.

Что касается Лиги Европы, то очень надеюсь, что жребий не "подарит" "Спартаку" очередной "Ливерпуль". В остальном видно, что у команды в чемпионской гонке есть будущее", - передает слова Романцева "СЭ".
Теги: Романцев Спартак
Сегодня, 07:59
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(2)
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 09:39) #
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Я думаю что с Ливерпулем мы отыграли немного опрометчиво.

Конечно, авантюрно,- трёх нападающих выставить против такой техничной команды...
Там надо было максимум одного нападающего оставить, а может и его оставить в запасе, и полузащиту насытить, чтобы не давать им разбежаться и не позволять им распасовкой заниматься в непосредственной близости от штрафной..
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:36) #
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Я думаю что с Ливерпулем мы отыграли немного опрометчиво.
Регистрация: 27.07.2016
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