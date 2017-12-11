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Полузащитник "Шахтера": троих удаляют с поля, это уже смешно, честно

Полузащитник "Шахтера" Иван Петряк высказался о работе судьи в мачте 19-го тура чемпионата Украины с "Зарей" (1:2). Напомним, в той игре красные карточки получили три футболиста "горняков" - помимо Петряка это Фред и Ярослав Ракицкий.

"Честно сказать, я не вижу смысла обсуждать судью. Что бы я ни сказал, они напишут и прикрутят то, что им нужно. Я не хочу туда лезть. Я не такой опытный футболист, чтобы кому-то что-то рассказывать. Все понимают, все видят. Это уже смешно, честно.

Троих футболистов удаляют с поля. Арбитр просто искал хоть какие-то моменты. Он посадил меня на желтую карточку, хотя там не было срыва атаки. Фол был, но я сразу подошел, извинился. Первый фол, на первых минутах матча.

Потом я играл и боялся, думал об этом. После симуляцию придумал и других футболистов удалил. Ну, это его дело. Не хочу ничего говорить", -
передает слова Петряка "СЭ" со ссылкой на телеканал "2+2".
Теги: Шахтер
Сегодня, 08:07
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 09:16) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Какая глубина мысли, подошел и извинился, но предупреждение дали.
Всю игру думал, чтобы не получить второе предупр. и попался на симуляции.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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