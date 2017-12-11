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Петер Бош: желаю больших успехов "Боруссии"

Нидерландский главный тренер Петер Бош, уволенный из дортмундской "Боруссии" заявил, что сожалеет, что его команде не удалось добиться успешных результатов.

"К сожалению, вследствие создавшейся ситуации нам не удалось добиться результатов, к которым мы стремились. Мне невероятно жаль, что события развернулись таким образом.

Мне хотелось бы выразить благодарность руководству клуба, команде и её болельщикам. В будущем желаю больших успехов "Боруссии", - цитирует Боша "Газета.Ru" со ссылкой на Sport1.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 08:28
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 09:11) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Состав у Дортмунда не айс и с тренером еще не повезло.
Все закономерно.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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