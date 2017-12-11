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Игорь Чугайнов: выше второго места "Спартак" не поднимется

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов дал оценку прошедшему дерби "Спартак" - ЦСКА (3:0).

– Быстрый гол позволил "Спартаку" играть в удобный для него футбол. Команда любит действовать на контратаках. ЦСКА за 90 минут ничего сложного для обороны соперника так и не предложил. Слабо отработали фланги. Фернандес был не слишком активен, Набабкина впереди вообще не видели. Армейцы атаковали примитивно, упорно пытаясь пробиться через центр, где большая скученность. В такой ситуации Вернблуму проявить себя на позиции форварда гораздо труднее.

– "Спартак" искупил вину за 0:7 в Англии?

– Думаю, да. Не рассыпаться после чудовищного поражения, а, наоборот, собраться и спустя пару дней уверенно победить принципиального соперника, да еще с крупным счетом – дорогого стоит. Конечно, забыть 0:7 невозможно. Но и упрекать постоянно ребят тоже неправильно.

– Сыграли лучше, чем в Ливерпуле?

– Нельзя сравнивать. Потому что ЦСКА не напрягал "Спартак", не ставил перед ним в обороне неразрешимых задач. Когда там не тратишь много сил, их больше остается на атаку. С "Ливерпулем" такое бы точно не прокатило. Сейчас Промес рвал и метал, а в Англии в основном вхолостую бегал за мячом.

– У "Спартака" еще есть шансы на золото?

– Мне кажется, в этом сезоне выше второго места команда не поднимется. Дело не только в отрыве «Локомотива». Весной будет совсем другой футбол. Все-таки на тяжелых полях обороняться легче.

СЭ
Теги: Чугайнов Спартак
Сегодня, 08:42
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5
(2)
№5 Написал: nevada007 (Сегодня, 09:58) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что-то логико не наблюдается.... Разве паровозы весной не играют?)
Регистрация: 27.05.2016
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:45) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим, как заговорит после того, как прихлопнем паровозов после перерыва...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:31) #
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  •  (3)

Пока весь отрыв Локомотива - это фактически подарок еськова(подарок минимум в три,максимум в шесть очков).Если обратить внимание на количество добавленных минут к матчу,то все спорные решения на поле становятся очевидными - судья сработал на Локо.А весной будем смотреть.
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: Quincy (Сегодня, 09:07) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
пошел на фиг обиженный чугунок
Регистрация: 2.09.2016
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 09:01) #
  • +7
  •  (9)

Все решится в очном поединке Спартака и Локомотива, и потом Спартак все матчи с основными конкурентами уже сыграл, а Локомотиву только играть. Все впереди.
Регистрация: 13.03.2017
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