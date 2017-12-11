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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Чугайнов: выше второго места "Спартак" не поднимется
Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов дал оценку прошедшему дерби "Спартак" - ЦСКА (3:0).
– Быстрый гол позволил "Спартаку" играть в удобный для него футбол. Команда любит действовать на контратаках. ЦСКА за 90 минут ничего сложного для обороны соперника так и не предложил. Слабо отработали фланги. Фернандес был не слишком активен, Набабкина впереди вообще не видели. Армейцы атаковали примитивно, упорно пытаясь пробиться через центр, где большая скученность. В такой ситуации Вернблуму проявить себя на позиции форварда гораздо труднее.
– "Спартак" искупил вину за 0:7 в Англии?
– Думаю, да. Не рассыпаться после чудовищного поражения, а, наоборот, собраться и спустя пару дней уверенно победить принципиального соперника, да еще с крупным счетом – дорогого стоит. Конечно, забыть 0:7 невозможно. Но и упрекать постоянно ребят тоже неправильно.
– Сыграли лучше, чем в Ливерпуле?
– Нельзя сравнивать. Потому что ЦСКА не напрягал "Спартак", не ставил перед ним в обороне неразрешимых задач. Когда там не тратишь много сил, их больше остается на атаку. С "Ливерпулем" такое бы точно не прокатило. Сейчас Промес рвал и метал, а в Англии в основном вхолостую бегал за мячом.
– У "Спартака" еще есть шансы на золото?
– Мне кажется, в этом сезоне выше второго места команда не поднимется. Дело не только в отрыве «Локомотива». Весной будет совсем другой футбол. Все-таки на тяжелых полях обороняться легче.
СЭ
– Быстрый гол позволил "Спартаку" играть в удобный для него футбол. Команда любит действовать на контратаках. ЦСКА за 90 минут ничего сложного для обороны соперника так и не предложил. Слабо отработали фланги. Фернандес был не слишком активен, Набабкина впереди вообще не видели. Армейцы атаковали примитивно, упорно пытаясь пробиться через центр, где большая скученность. В такой ситуации Вернблуму проявить себя на позиции форварда гораздо труднее.
– "Спартак" искупил вину за 0:7 в Англии?
– Думаю, да. Не рассыпаться после чудовищного поражения, а, наоборот, собраться и спустя пару дней уверенно победить принципиального соперника, да еще с крупным счетом – дорогого стоит. Конечно, забыть 0:7 невозможно. Но и упрекать постоянно ребят тоже неправильно.
– Сыграли лучше, чем в Ливерпуле?
– Нельзя сравнивать. Потому что ЦСКА не напрягал "Спартак", не ставил перед ним в обороне неразрешимых задач. Когда там не тратишь много сил, их больше остается на атаку. С "Ливерпулем" такое бы точно не прокатило. Сейчас Промес рвал и метал, а в Англии в основном вхолостую бегал за мячом.
– У "Спартака" еще есть шансы на золото?
– Мне кажется, в этом сезоне выше второго места команда не поднимется. Дело не только в отрыве «Локомотива». Весной будет совсем другой футбол. Все-таки на тяжелых полях обороняться легче.
СЭ
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