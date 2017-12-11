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Олег Романцев: снимаю шляпу перед Палычем

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев дал должное "Локомотиву"?, который лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

– Насколько серьезны претензии "Локомотива" (на чемпионство, - прим.)?

– Хорошо сбалансированная и по составу, и по игре команда, главный джокер которой – Юрий Семин. Восхищаюсь его умением терпеть и, несмотря ни на что, идти вперед. Снимаю шляпу перед Палычем!

СЭ
Теги: Романцев Локомотив Семин
Сегодня, 08:49
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:06) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Юрий Павлович конечно МОЛОДЕЦ! Желаю Локомотиву стать чемпионом сезона 2017/18.
Регистрация: 16.05.2017
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