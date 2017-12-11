Олег Романцев: снимаю шляпу перед Палычем

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев дал должное "Локомотиву"?, который лидирует в турнирной таблице чемпионата России.– Хорошо сбалансированная и по составу, и по игре команда, главный джокер которой – Юрий Семин. Восхищаюсь его умением терпеть и, несмотря ни на что, идти вперед. Снимаю шляпу перед Палычем!