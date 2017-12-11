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Лионель Месси с 525-ю голами повторил рекорд Герда Мюллера

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд Герда Мюллера по голам за один европейский клуб, передает пресс-служба "сине-гранатовых".

Аргентинец забил гол в ворота "Вильярреала" (2:0) в первенстве Испании, который стал для него 525-м за каталонцев.

Мюллер выступал за "Баварию" с 1965 по 1979 годы. Месси играет за "Барселону" с 2004 года и забил 525 мячей в 606-ти матчах игре за сине-гранатовых.

Первый в мире по голам за один клуб – бразилец Пеле ("Сантос", 643 мяча). Второе место - Йозеф Бицан ("Славия" Прага, 534).
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 08:59
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№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 09:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
вот тебе и Леопольд,
очень хочу его увидеть в АПЛ


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
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