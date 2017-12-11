СМИ: Жозе Моуринью дал по голове бутылкой вратарю "Манчестер Сити" Эдерсону

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью стал участником потасовки в подтрибунном помещении после матча АПЛ между "МЮ" и "Манчестер Сити" (1:2), сообщает The Telegraph.Сообщается, что после игры футболисты "горожан" слишком бурно праздновали победу, что вызвало недовольство Моуринью, который сделал замечание. Между тренером и вратарем "Сити" Эдерсоном возникла словесная перепалка, которая переросла в массовую стычку с участием игроков двух команд и тренеров.Отмечается, что португальский специалист ударил Эдерсона пластиковой бутылкой с водой по голове, а помощнику Гвардиолы Микелю Артете рассекли бровь.