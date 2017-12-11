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СМИ: Жозе Моуринью дал по голове бутылкой вратарю "Манчестер Сити" Эдерсону

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью стал участником потасовки в подтрибунном помещении после матча АПЛ между "МЮ" и "Манчестер Сити" (1:2), сообщает The Telegraph.

Сообщается, что после игры футболисты "горожан" слишком бурно праздновали победу, что вызвало недовольство Моуринью, который сделал замечание. Между тренером и вратарем "Сити" Эдерсоном возникла словесная перепалка, которая переросла в массовую стычку с участием игроков двух команд и тренеров.

Отмечается, что португальский специалист ударил Эдерсона пластиковой бутылкой с водой по голове, а помощнику Гвардиолы Микелю Артете рассекли бровь.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Сегодня, 09:56
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