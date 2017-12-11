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Борис Раппопорт: "Локомотив" прет, как в прошлом сезоне "Спартак"

Экс-спортивный директор "Зенита" Борис Раппопорт после выездной победы сине-бело-голубых над "Реалом Сосьедад" (3:1) в Лиге Европы высказал мнение о гонке в чемпионате России.

"Мне игра в Сан-Себастьяне понравилась. Мы убедились в очередной раз, что процесс владения мячом не всегда отражается на результате. Победа всегда приносит положительные эмоции. Наша команда не должна стать исключением.

Произошли определенные ротации в составе. Некоторые игроки отдохнули. Восстановиться команда успеет. Тут, повторяю, дело даже не в "Ахмате", а в "Зените". Если наша команда проведёт матч с агрессией и без той расхлябанности, которая порой случалась, то всё будет нормально.

Если не возьмём три очка, то на борьбу за чемпионство это очень серьезно повлияет. Команда Юрия Сёмина прёт, как в прошлом сезоне "Спартак". Вырывает очки просто на жилах. Как, например, в Хабаровске или в Москве у "Рубина". К тому же "Зениту" еще придется играть с "Локомотивом" в Москве", - цитирует Раппопорта "СЭ".
Теги: Зенит
Сегодня, 09:59
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