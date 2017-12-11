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Хавбек "Уфы": спросите про игру у судьи, он все знает

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич высказался по поводу работы судей и главного арбитра Владимира Москалева в матче с "Ростовом" (0:1).

Напомним, на 67-й минуте матча судья сначала не зафиксировал у защитника "Уфы" Дениса Тумасяна офсайд, а затем не заметил забитый им гол.

"Спросите про игру у судьи, он все знает. Уже третий раз такое", – передает слова Пауревича Donnews.
Теги: Уфа
Сегодня, 10:32
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