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Полузащитник "Зари": игроки "Шахтера" за каждый эпизод посылали судью на три буквы

Полузащитник "Зари" Александр Андриевский рассказал о скандальном матче 19-го тура УПЛ против "Шахтера" (2:1). "Горняки" доигрывал матч ввосьмером.

"По удалению Петряка ничего не могу сказать, а два последних – это просто… Честно, было неприятно слушать, как игроки "Шахтёра" отзывались о судье начиная с первого тайма. Просто бегут и за каждый эпизод посылают его на три буквы. Это некрасиво. Я не могу, конечно, комментировать команду соперника, но это уже не первый раз. Это первый судья, который начал им карточки давать в наших матчах.

Каждый эпизод – это паузы. Они 1:0 выигрывали – все, они куда-то мяч выбивают. Петряку дали красную карточку – ему кричат: "Не уходи с поля". Ну что это? Такая солидная команда, которая играет в Лиге чемпионов. С большим уважением относимся к этому клубу, но они должны себя вести по-другому", - передает слова Андриевского UA-Футбол.
Теги: Шахтер Заря
Сегодня, 10:50
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:29) #
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