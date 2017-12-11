Опрос:

Новости партнеров

СМИ: хавбек "Астаны" Патрик Твумаси может перейти в "Спартак"

Полузащитник "Астаны" Патрик Твумаси может пополнить состав московского "Спартака", передает KazFootball.

Трансфер Твумаси из "Астаны" в "Спартак" может состояться, если московский клуб в зимнее трансферное окно продаст Квинси Промеса.

Также интерес к 23-летнему ганскому футболисту исходит со стороны немецкого "Гамбурга" и турецкого "Бурсаспора".
Теги: Астана Спартак Трансферы
Сегодня, 10:59
Напечатать
29
(4)
№29 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот смотрел вчера матч-футбольчик так себе. Солдатский,можно сказать: бей-беги,это две лучшие команды в Англи- на сегодняшний день. Атлетизм и беготня. Не тот футбол после которого скажешь,что наслаждался игрой! Это вам не испанское классико. А ведь Гвардиола тренировал Барсу,ту самую-которая играла,просто,в космический футбол...
Из этого,видимо следует,что главное всё-таки "среда",а тренер лишь подстраивается под неё,пусть даже самый именитый...
Следовательно,можно предположить,что в российском футболе,кто бы не пришёл,реализовать своё видение в полной мере вряд ли получится,потому что в России-автобусный говнофутбол и придётся плясать от этого. Вот такие нерадужные перспективы у нас пока...
Регистрация: 14.02.2007
№28 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:39) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
как раз знаю! и еврей смерть примет и гонения, но ТОРУ и ТАЛМУД не предаст! а если бы было наоборот, евреев уже давно бы не было и духу! переняли бы мусульманство, христианство и тд...

Таки верно. Но денюжки еврей любит и выгоду свою не упустит. На счет мусульманства: если не придавать значения этому вопросу, через 50-60 лет их будет полпланеты, и ничего не спасет евреев от поглощения. Хотя они, вон, сами Иерусалим чужой хотят в карман к себе под шумок положить. Это уже не футбол, а политика, хотя, хотя, футбол-это тоже политика.
Регистрация: 9.11.2010
№27 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:35) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
но уж пусть тогда хоть эту 20-ку потратит на Ингасона, Рауша и Бауэра с Листьеном!

Рауш и Бауэр сильнее Ещенко с Комбаровым. Но тогда (ср. со вчерашним составом) остаются только четверо неубиенных паспортов: Селихов/Ребров, Джикия/Кутепов, Глушаков, Зобнин. Т.е. с необходимостью ставить в ЧР Самедова/Бакаева. Но первый из них староват, а второй пока зелен.

Пущай Каррера думает, ему за это платят.
Регистрация: 22.09.2009
№26 Написал: Орнитолог (Сегодня, 12:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
потребляете много, Санкт-Петербург- гамно,

что в нем есть, то и по три... Как далее?) Хароший город... правда о ем говорят разные, с колпина


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№25 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
Цитата: ckorp
Quincy, так и я про это: самое главное, толкнуть его в тот самый топ-клуб, а скауты этих клубов-то, судить об игре любимца всея белыя и малыя Руси (Антония) будут ведь не по игре Спартак-ЦСКА, по игре его в своей сборной и по игре с Ливерпулем. Поэтому и загнать его за хорошие европейские деньги будет удачей для вашего еврея.

если не будет смысла так и продавать никто не будет,никто сильно не расстроится кроме бомжекоников которые спят и видят чтобы он уехал
Нам по барабану, уедет, так уедет, ни от вас, ни от нас это не зависит. Есть тема о нем, люди обсуждают, темы не будет, никто и не обидится smirk
Цитата: ckorp

Разговоры о нем рано или поздно пройдут. А про потребление это вы не нам тут говорите, а руководству клуба Зенит. Пишите письма гнева и собирайте революции масс.

Время все итак расставит на свои места,мы же не пуловые нытики чтобы письма писать

Было бы предложено. А то чуть что, тратите много, потребляете много, Санкт-Петербург- гамно, люди в нем плохие поголовно, как Майкл тут в каждой теме, где встречается что-то явное или косвенное про Зенит и город, отмечается.
Регистрация: 9.11.2010
№24 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
и какая связь между полузащитником из Астаны и продажей нападающего Промеса!? уж если Промеса решаться продать, то нужно брать Смолова или при худшем раскладе Луана!

опять бла бла про 20 лямов на трансфер. в итоге всего Твумаси и какой нибудь бесплатный Петкович

к сожалению, старик, есть такие опасения, что Арнольдыч опять зажмется и всё так и будет...
но уж пусть тогда хоть эту 20-ку потратит на Ингасона, Рауша и Бауэра с Листьеном! усиление центра обороны и флангов уже значительно усилит игру Спартака!

Цитата: ckorp
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: ckorp
Поэтому и загнать его за хорошие европейские деньги будет удачей для вашего еврея.

он православный, а значит НЕ ЕВРЕЙ!

Вы шо, не знаете евреев? Иии, я Вам не завидую. Круче еврея только хохол: там где побывал хохол, еврею делать нечего. А может, ваш хозяин таки еще и хохол? Тогда точно провославный еврей!!!

как раз знаю! и еврей смерть примет и гонения, но ТОРУ и ТАЛМУД не предаст! а если бы было наоборот, евреев уже давно бы не было и духу! переняли бы мусульманство, христианство и тд...
Регистрация: 23.03.2009
№23 Написал: Quincy (Сегодня, 12:19) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Quincy, так и я про это: самое главное, толкнуть его в тот самый топ-клуб, а скауты этих клубов-то, судить об игре любимца всея белыя и малыя Руси (Антония) будут ведь не по игре Спартак-ЦСКА, по игре его в своей сборной и по игре с Ливерпулем. Поэтому и загнать его за хорошие европейские деньги будет удачей для вашего еврея.

если не будет смысла так и продавать никто не будет,никто сильно не расстроится кроме бомжекоников которые спят и видят чтобы он уехал
Цитата: ckorp

Разговоры о нем рано или поздно пройдут. А про потребление это вы не нам тут говорите, а руководству клуба Зенит. Пишите письма гнева и собирайте революции масс.

Время все итак расставит на свои места,мы же не пуловые нытики чтобы письма писать
Регистрация: 2.09.2016
№22 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: ckorp
Поэтому и загнать его за хорошие европейские деньги будет удачей для вашего еврея.

он православный, а значит НЕ ЕВРЕЙ!

Вы шо, не знаете евреев? Иии, я Вам не завидую. Круче еврея только хохол: там где побывал хохол, еврею делать нечего. А может, ваш хозяин таки еще и хохол? Тогда точно провославный еврей!!!
Регистрация: 9.11.2010
№21 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Поэтому и загнать его за хорошие европейские деньги будет удачей для вашего еврея.

он православный, а значит НЕ ЕВРЕЙ!
Регистрация: 23.03.2009
№20 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё не сыгран 20 тур,а утки как снег полетели.
Регистрация: 9.08.2015
№19 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:10) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
Цитата: ckorp
Главное, Квинси толкнуть, ибо игрок только для нашего чемпионата, и если смочь толкнуть его за хорошие денюжки, это будет хороший плюс для кармана бережливого еврея. А дальше уже думать о другом черном брате. По крайней мере, раз разговор поднят, значит нет дыма без огня.

да эти разговоры каждое окно ходят,если он и уйдет то в топ клуб разумеется за хорошие деньги,мы же никак некоторые только тратить и потреблять можем

Quincy, так и я про это: самое главное, толкнуть его в тот самый топ-клуб, а скауты этих клубов-то, судить об игре любимца всея белыя и малыя Руси (Антония) будут ведь не по игре Спартак-ЦСКА, по игре его в своей сборной и по игре с Ливерпулем. Поэтому и загнать его за хорошие европейские деньги будет удачей для вашего еврея.
Разговоры о нем рано или поздно пройдут. А про потребление это вы не нам тут говорите, а руководству клуба Зенит. Пишите письма гнева и собирайте революции масс.
Регистрация: 9.11.2010
№18 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:08) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
нужно брать Смолова

Спартак поборется с Реалом и Зенитом за нападающего Смолова.... Федун предлагает 35 млн. ЕВРО за Смолова и личку в 5,5 млн. Да берите вы казаха, ежели перспективен (заигран али нет, вот в чем вопрос) это же не Аршавин.
Регистрация: 12.11.2007
№17 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:05) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Братуха, не уходиииии!


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№16 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:04) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: coban
Цитата: valerman40
опять бла бла про 20 лямов на трансфер. в итоге всего Твумаси и какой нибудь бесплатный Петкович

Петкович уже есть.,харэ)).Федун защитой доволен. А 20 лямов у Арнольдыча неразменные,он их и потратить не может, таак, бомжей с Галицким попугать..

я думаю ежегодно он их засвечивает, что удастся двинуть за 20-ку Промеса. Как продадите Промеса, тогда разрешу из его суммы взять 20.
Регистрация: 2.08.2010
№15 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:02) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Quincy
да эти разговоры каждое окно ходят,

Ситуация не "продать Квинси", а "желание Квинси уйти в топ чемпионат".
Но Квинси заигран в ЛЧ, поэтому в топ командах в еврокубках сыграть не сможет.
Поэтому, скорее всего, уйдет летом, а если продадут зимой, то с полугодовой обратной арендой, как в озвученном вчера варианте продажи Головина.
Регистрация: 22.09.2009
№14 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Гана.... Видимо снова не сильно белый паренек. На радость питерскому быдлу. И на зависть нищим арамейцам

Главное, в безпросветной тьме найти белое (светлое) пятно. И будет свыкнуться легче с действительностью.
Регистрация: 9.11.2010
№13 Написал: coban сегодня (Сегодня, 12:00) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
опять бла бла про 20 лямов на трансфер. в итоге всего Твумаси и какой нибудь бесплатный Петкович

Петкович уже есть.,харэ)).Федун защитой доволен. А 20 лямов у Арнольдыча неразменные,он их и потратить не может, таак, бомжей с Галицким попугать..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№12 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:51) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
и какая связь между полузащитником из Астаны и продажей нападающего Промеса!? уж если Промеса решаться продать, то нужно брать Смолова или при худшем раскладе Луана!

опять бла бла про 20 лямов на трансфер. в итоге всего Твумаси и какой нибудь бесплатный Петкович
Регистрация: 2.08.2010
№11 Написал: Quincy (Сегодня, 11:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Главное, Квинси толкнуть, ибо игрок только для нашего чемпионата, и если смочь толкнуть его за хорошие денюжки, это будет хороший плюс для кармана бережливого еврея. А дальше уже думать о другом черном брате. По крайней мере, раз разговор поднят, значит нет дыма без огня.

да эти разговоры каждое окно ходят,если он и уйдет то в топ клуб разумеется за хорошие деньги,мы же никак некоторые только тратить и потреблять можем
Регистрация: 2.09.2016
№10 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:45) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Спартак народный, фуле

Цитата: капля никотина
На радость питерскому быдлу

главное чтоб вы были рады...московские гламурные черножопы

Они будут рады, разве у них есть выход? У них же частный клуб, а хозяин не обирает бабушек с дедушками, так что, кого полюбит хозяин, того будут любить и болельщики.

Цитата: Lord_Vik
Цитата: utekay
Спартак народный, фуле

бомжехуниорс

smiley Спартаку такое название подходит.
Регистрация: 9.11.2010
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:41) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Спартак народный, фуле

бомжехуниорс
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:40) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
Цитата: Победоносный Зенит
И снова обезьянка

и снова будет членить зеньку

Главное, Квинси толкнуть, ибо игрок только для нашего чемпионата, и если смочь толкнуть его за хорошие денюжки, это будет хороший плюс для кармана бережливого еврея. А дальше уже думать о другом черном брате. По крайней мере, раз разговор поднят, значит нет дыма без огня.
Регистрация: 9.11.2010
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:37) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак народный, фуле

Цитата: капля никотина
На радость питерскому быдлу

главное чтоб вы были рады...московские гламурные черножопы


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: coban сегодня (Сегодня, 11:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
О, уже за Спартак наколотил..из Юрмалы правда Спартачок))
Лиха беда начало..(это я про надвигающееся суровое зимнее трансферное и т.д.)))


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№5 Написал: Quincy (Сегодня, 11:25) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
И снова обезьянка

и снова будет членить зеньку
Регистрация: 2.09.2016
№4 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 11:15) #
  • -6
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
И снова обезьянка
Регистрация: 17.09.2017
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:09) #
  • -1
  •  (13)

Гана.... Видимо снова не сильно белый паренек. На радость питерскому быдлу. И на зависть нищим арамейцам
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:04) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
и какая связь между полузащитником из Астаны и продажей нападающего Промеса!? уж если Промеса решаться продать, то нужно брать Смолова или при худшем раскладе Луана!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:01) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
утка


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.