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Боян Йокич: посмотрели повтор, думаю, гол в ворота "Ростова" был

Защитник "Уфы" Боян Йокич прокомментировал 20-го тура РФПЛ с "Ростовом" (0:1), игрок остался недоволен судейством Владимира Москалева, не засчитавшего гол в ворота ростовчан.

"Недоволен результатом. На поле не видел момент с забитым мячом, но потом пересмотрел повтор и думаю, что гол был.

Во втором тайме мы играли лучше, имели два-три хороших момента, но подвела реализация. Надеюсь, после зимней паузы прибавим в игре", - передает слова Йокича Donnews.
Теги: Уфа
Сегодня, 11:03
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№1 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 11:22) #
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Болеет за:
«Ростов»
А ничего, что там оффсайд был метровый? Судья ошибся дважды - сперва вне игры не зафиксировал, потом гол не увидел. Так что гол по-любому засчитывать нельзя было.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
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