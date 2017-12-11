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"Зенит" в грозном поддержат около 300 болельщиков

На матче "Ахмата" с "Зенитом" в рамках 20-го тура ожидается до 18 тысяч зрителей, передает пресс-служба сине-бело-голубых. Петербургскую команду поддержат до 300 болельщиков.

"Зенит" сыграет в белой форме, грозненцы - в зеленой. Встреча начнется сегодня в 19:30 мск.
Теги: Зенит Ахмат
Сегодня, 11:49
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№2 Написал: Старик Страна (Сегодня, 12:24) #
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Цитата: Quincy
это не бесплатные билетики втюхивать на клозет арену для дутой посещаемости,300 человек на последний матч зенита в этом году,Спартак на выездах как у себя дома играет,там народ не обманешь,привет газососу Миллеру

Кто же тебя долбоёба рожал?
Регистрация: 10.12.2017
№1 Написал: Quincy (Сегодня, 12:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
это не бесплатные билетики втюхивать на клозет арену для дутой посещаемости,300 человек на последний матч зенита в этом году,Спартак на выездах как у себя дома играет,там народ не обманешь,привет газососу Миллеру
Регистрация: 2.09.2016
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