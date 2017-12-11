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"Реал" приобретет вратаря из "Атлетика" Бильбао

Вратарь "Атлетика" из Бильбао Кепа Аррисабалага перейдет в "Реал", передает Marca.

Сообщается, что игрок подпишет контракт с мадридцами в зимнее трансферное окно. В "Реале" готовы заплатить "Атлетику" за трансфер €25 млн.

У голкипера в контакте прописана сумма отступных €20 млн, но мадридский клуб желает приобрести игрока именно зимой. Отмечается, что контракт Кепы с "Реалом" будет рассчитан на шесть лет. Его контракт с "Атлетиком" завершится в июне 2018 года.

Газета.Ru
Сегодня, 11:59
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