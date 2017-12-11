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Федор Чалов получил награду за победу в номинации "Первая пятерка"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов во время вручения награды прокомментировал победу в премии "Первая пятерка".

"Очень благодарен за оказанную мне честь. Хочу сказать, что этой награды не было бы без моей "первой пятерки" – сестры Даши, брата Дани, просто красивой девушки Леры, мамы, которая помогла во всем и ездила на все детские турниры, и папы, без которого всего этого не было бы.

Спасибо всем, кто проголосовал за меня. Мне это, правда, очень важно. Постараюсь оправдать ваши ожидания – сделаю все для этого. Надеюсь, что в следующий раз уже получу награду лучшему игроку чемпионата", - передает слова Чалова Sportbox.

Напомним, что 36 из 100 респондентов поставили 19-летнего форварда на первое место. Всего армеец набрал 165 баллов, на 31 больше чем Дмитрий Баринов из "Локомотива". Замкнул тройку сильнейших форвард "Рубина" Рифат Жемалетдинов – 127 баллов. Далее расположились Иван Обляков ("Уфа") – 61 балл, Александр Зуев ("Крылья Советов", "Ростов") – 57 баллов, Аяз Гулиев ("Анжи") – 47 баллов.
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 12:39
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№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
отыграл 110 минут, забил пару голов. вот и лучший молодой игрок))главное тупо забить пару голов. большего для наших спецов не нужно. при этом на постоянке или близко к основе играют куча молодых игроков в рпл. но это же не важно))


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:44) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А чо,нормально.Это только в нашем чемпионате можно победить,если выходишь на замену на 10 минут или ваще не выходишь!Браво!А интересно сколько минут провёл на поле в этом чемпионате и Лиге чемпионов столь юное "дарование"?
Регистрация: 2.04.2012
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