Опрос:

Новости партнеров

Матч "Дженоа" - "Аталанта" перенесен из-за погодных условий

Матч 16-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Аталантой" перенесен на 12 декабря, передает твиттер Серии А.

Игра отложена из-за плохих погодных условий в Генуе. Матч изначально был запланирован на понедельник.
Сегодня, 12:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.