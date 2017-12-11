Армейское дерби и баски для "Спартака". Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

УЕФА сегодня объявит соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка стадии плей-офф турнира начнется в 15.00 по московскому времени.32 команды распределятся на две корзины: 12 победителей групп и четверо лучших из числа занявших третьи места в группах Лиги чемпионов станут сеяными. Несеяными будут вторые места в группах ЛЕ и оставшиеся из третьих мест в Лиги чемпионов.Будут разводиться между собой соперники из одной группы либо из одной ассоциации. Команды России и Украины также будут разведены.Матчи пройдут 15 и 22 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут на своем поле."Арсенал" (Англия)"Аталанта" (Италия)"Атлетик" (Испания)"Атлетико" (Испания)"Брага" (Португалия)"Виктория" (Чехия),"Вильяреал" (Испания)"Динамо" Киев (Украина)"Ред Булл" Зальцбург (Австрия)(Россия)"Лацио" (Италия)"РБ Лейпциг" (Германия)(Россия)"Милан" (Италия)"Спортинг" (Португалия)(Россия)АЕК (Греция)"Астана" (Kазахстан)"Боруссия" Дортмунд (Германия)"Копенгаген" (Дания)"Лудогорец" (Болгария)"Лион" (Франция)"Наполи" (Италия)"Ницца" (Франция)"Марсель" (Франция)"Партизан" (Сербия)"Реал Сосьедад" (Испания)"Селтик" (Шотландия)(Россия)"Стяуа" (Румыния)"Црвена Звезда" (Сербия)"Эстерсунд" (Швеция)15:02 - Итак, жеребьевка стартует. "Зенит" уже поздравили, сине-бело-голубые забили больше всех мячей на групповой стадии ЛЕ - 17 голов.15:08 - Экс-защитник "Барселоны" Эрик Абидаль будет послом сегодняшней церемонии.15:14 - Итак, поехали. "Боруссия"!15:15 - "Боруссия" сыграет с экс-клубом Массимо Карреры - "Аталантой"15:18 -"Копенгаген" - "Атлетико" Мадрид.15:20 - АЕК - "Динамо" Киев15:22 - "Наполи" - "РБ Лейпциг"15:25 - "Лион" – "Вильяреал"15:26 - "Партизан" - "Виктория" Пльзень15:27 "Стяуа" – "Лацио"15:28 - Болгарскому "Лудогорцу" достался "Милан"!15:29 - "Астана" - "Спортинг"15:30 - "Эстерсунд" получает в соперники лондонский "Арсенал"!15:30 - И последняя пара - "Марсель" – "Брага".