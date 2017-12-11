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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи
"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи
Армейское дерби и баски для "Спартака". Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
УЕФА сегодня объявит соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка стадии плей-офф турнира начнется в 15.00 по московскому времени.
32 команды распределятся на две корзины: 12 победителей групп и четверо лучших из числа занявших третьи места в группах Лиги чемпионов станут сеяными. Несеяными будут вторые места в группах ЛЕ и оставшиеся из третьих мест в Лиги чемпионов.
Будут разводиться между собой соперники из одной группы либо из одной ассоциации. Команды России и Украины также будут разведены.
Матчи пройдут 15 и 22 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут на своем поле.
1-я корзина (сеяные)
"Арсенал" (Англия)
"Аталанта" (Италия)
"Атлетик" (Испания)
"Атлетико" (Испания)
"Брага" (Португалия)
"Виктория" (Чехия),
"Вильяреал" (Испания)
"Динамо" Киев (Украина)
"Ред Булл" Зальцбург (Австрия)
"Зенит" (Россия)
"Лацио" (Италия)
"РБ Лейпциг" (Германия)
"Локомотив" (Россия)
"Милан" (Италия)
"Спортинг" (Португалия)
ЦСКА (Россия)
2-я корзина (несеяные)
АЕК (Греция)
"Астана" (Kазахстан)
"Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Копенгаген" (Дания)
"Лудогорец" (Болгария)
"Лион" (Франция)
"Наполи" (Италия)
"Ницца" (Франция)
"Марсель" (Франция)
"Партизан" (Сербия)
"Реал Сосьедад" (Испания)
"Селтик" (Шотландия)
"Спартак" (Россия)
"Стяуа" (Румыния)
"Црвена Звезда" (Сербия)
"Эстерсунд" (Швеция)
15:02 - Итак, жеребьевка стартует. "Зенит" уже поздравили, сине-бело-голубые забили больше всех мячей на групповой стадии ЛЕ - 17 голов.
15:08 - Экс-защитник "Барселоны" Эрик Абидаль будет послом сегодняшней церемонии.
15:14 - Итак, поехали. "Боруссия"!
15:15 - "Боруссия" сыграет с экс-клубом Массимо Карреры - "Аталантой"
15:16 - "Ницца" будет противостоять? "Локомотиву"!
15:18 -"Копенгаген" - "Атлетико" Мадрид.
15:18 - Кто достанется "Спартаку"?! Это баскский "Атлетик". Повезло?
15:20 - АЕК - "Динамо" Киев
15:21 - "Селтик" получает в соперники.... петербургский "Зенит"!
15:22 - "Наполи" - "РБ Лейпциг"
15:23 - Сербская "Црвена Звезда" получает российский ЦСКА. Армейское дерби!
15:25 - "Лион" – "Вильяреал"
15:26 - "Партизан" - "Виктория" Пльзень
15:27 "Стяуа" – "Лацио"
15:28 - Болгарскому "Лудогорцу" достался "Милан"!
15:29 - "Астана" - "Спортинг"
15:30 - "Эстерсунд" получает в соперники лондонский "Арсенал"!
15:30 - И последняя пара - "Марсель" – "Брага".
32 команды распределятся на две корзины: 12 победителей групп и четверо лучших из числа занявших третьи места в группах Лиги чемпионов станут сеяными. Несеяными будут вторые места в группах ЛЕ и оставшиеся из третьих мест в Лиги чемпионов.
Будут разводиться между собой соперники из одной группы либо из одной ассоциации. Команды России и Украины также будут разведены.
Матчи пройдут 15 и 22 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут на своем поле.
1-я корзина (сеяные)
"Арсенал" (Англия)
"Аталанта" (Италия)
"Атлетик" (Испания)
"Атлетико" (Испания)
"Брага" (Португалия)
"Виктория" (Чехия),
"Вильяреал" (Испания)
"Динамо" Киев (Украина)
"Ред Булл" Зальцбург (Австрия)
"Зенит" (Россия)
"Лацио" (Италия)
"РБ Лейпциг" (Германия)
"Локомотив" (Россия)
"Милан" (Италия)
"Спортинг" (Португалия)
ЦСКА (Россия)
2-я корзина (несеяные)
АЕК (Греция)
"Астана" (Kазахстан)
"Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Копенгаген" (Дания)
"Лудогорец" (Болгария)
"Лион" (Франция)
"Наполи" (Италия)
"Ницца" (Франция)
"Марсель" (Франция)
"Партизан" (Сербия)
"Реал Сосьедад" (Испания)
"Селтик" (Шотландия)
"Спартак" (Россия)
"Стяуа" (Румыния)
"Црвена Звезда" (Сербия)
"Эстерсунд" (Швеция)
15:02 - Итак, жеребьевка стартует. "Зенит" уже поздравили, сине-бело-голубые забили больше всех мячей на групповой стадии ЛЕ - 17 голов.
15:08 - Экс-защитник "Барселоны" Эрик Абидаль будет послом сегодняшней церемонии.
15:14 - Итак, поехали. "Боруссия"!
15:15 - "Боруссия" сыграет с экс-клубом Массимо Карреры - "Аталантой"
15:16 - "Ницца" будет противостоять? "Локомотиву"!
15:18 -"Копенгаген" - "Атлетико" Мадрид.
15:18 - Кто достанется "Спартаку"?! Это баскский "Атлетик". Повезло?
15:20 - АЕК - "Динамо" Киев
15:21 - "Селтик" получает в соперники.... петербургский "Зенит"!
15:22 - "Наполи" - "РБ Лейпциг"
15:23 - Сербская "Црвена Звезда" получает российский ЦСКА. Армейское дерби!
15:25 - "Лион" – "Вильяреал"
15:26 - "Партизан" - "Виктория" Пльзень
15:27 "Стяуа" – "Лацио"
15:28 - Болгарскому "Лудогорцу" достался "Милан"!
15:29 - "Астана" - "Спортинг"
15:30 - "Эстерсунд" получает в соперники лондонский "Арсенал"!
15:30 - И последняя пара - "Марсель" – "Брага".
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