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Армейское дерби и баски для "Спартака". Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

УЕФА сегодня объявит соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка стадии плей-офф турнира начнется в 15.00 по московскому времени.

32 команды распределятся на две корзины: 12 победителей групп и четверо лучших из числа занявших третьи места в группах Лиги чемпионов станут сеяными. Несеяными будут вторые места в группах ЛЕ и оставшиеся из третьих мест в Лиги чемпионов.

Будут разводиться между собой соперники из одной группы либо из одной ассоциации. Команды России и Украины также будут разведены.

Матчи пройдут 15 и 22 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут на своем поле.

1-я корзина (сеяные)

"Арсенал" (Англия)
"Аталанта" (Италия)
"Атлетик" (Испания)
"Атлетико" (Испания)
"Брага" (Португалия)
"Виктория" (Чехия),
"Вильяреал" (Испания)
"Динамо" Киев (Украина)
"Ред Булл" Зальцбург (Австрия)
"Зенит" (Россия)
"Лацио" (Италия)
"РБ Лейпциг" (Германия)
"Локомотив" (Россия)
"Милан" (Италия)
"Спортинг" (Португалия)
ЦСКА (Россия)

2-я корзина (несеяные)

АЕК (Греция)
"Астана" (Kазахстан)
"Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Копенгаген" (Дания)
"Лудогорец" (Болгария)
"Лион" (Франция)
"Наполи" (Италия)
"Ницца" (Франция)
"Марсель" (Франция)
"Партизан" (Сербия)
"Реал Сосьедад" (Испания)
"Селтик" (Шотландия)
"Спартак" (Россия)
"Стяуа" (Румыния)
"Црвена Звезда" (Сербия)
"Эстерсунд" (Швеция)

15:02 - Итак, жеребьевка стартует. "Зенит" уже поздравили, сине-бело-голубые забили больше всех мячей на групповой стадии ЛЕ - 17 голов.

15:08 - Экс-защитник "Барселоны" Эрик Абидаль будет послом сегодняшней церемонии.

15:14 - Итак, поехали. "Боруссия"!

15:15 - "Боруссия" сыграет с экс-клубом Массимо Карреры - "Аталантой"

15:16 - "Ницца" будет противостоять? "Локомотиву"!

15:18 -"Копенгаген" - "Атлетико" Мадрид.

15:18 - Кто достанется "Спартаку"?! Это баскский "Атлетик". Повезло?

15:20 - АЕК - "Динамо" Киев

15:21 - "Селтик" получает в соперники.... петербургский "Зенит"!

15:22 - "Наполи" - "РБ Лейпциг"

15:23 - Сербская "Црвена Звезда" получает российский ЦСКА. Армейское дерби!

15:25 - "Лион" – "Вильяреал"

15:26 - "Партизан" - "Виктория" Пльзень

15:27 "Стяуа" – "Лацио"

15:28 - Болгарскому "Лудогорцу" достался "Милан"!

15:29 - "Астана" - "Спортинг"

15:30 - "Эстерсунд" получает в соперники лондонский "Арсенал"!

15:30 - И последняя пара - "Марсель" – "Брага".
Теги: Спартак ЦСКА Локомотив Зенит
Сегодня, 15:33
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(4)
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№44 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:33) #
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- Сербская "Црвена Звезда" получает российский ЦСКА. Армейское дерби!


А разве в Сербии не Партизан армейская команда?
Црвена - это народная команда!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№43 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 15:32) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pfkegjbl 2
Вы че ржете? У Ниццы состав в 2,5 раза дороже чем у Локо. Бронзовые призеры прошлого года, в этом году после провала в начале уже набирают форму и поднялись на 8 место.

а ты кого хотел, Наполи или Боруссию? Ницца - команда как команда, можно играть. Вон, у Зенита тоже состав заметно дороже, и?
Регистрация: 12.06.2016
№42 Написал: Седой Россия (Сегодня, 15:32) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
В целом удачно для всех наших клубов, всем удачи!


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№41 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 15:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вы че ржете? У Ниццы состав в 2,5 раза дороже чем у Локо. Бронзовые призеры прошлого года, в этом году после провала в начале уже набирают форму и поднялись на 8 место.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№40 Написал: Поло (Сегодня, 15:27) #
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  •  (4)
online

ЦСКА, считай, оба матча на выезде)
Регистрация: 23.03.2017
№39 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:27) #
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online

Важно выиграть Локомотиву у Ниццы-Франция конкурент по коэффициенту
Регистрация: 26.01.2017
№38 Написал: matroskin Чебоксары-МО (Сегодня, 15:27) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
В целом у всех нормальный жребий. Так что всем клубам удачи, ну а нам надо бы оторваться на сербах, выместить зло так сказать на спартаковских друзьях)))


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Внуки российских футболистов никогда не напишут на машине "Спасибо деду за победу!" (С)
Регистрация: 13.08.2009
№37 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 15:26) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Походу все наши вылетают после первого раунда expressionless expressionless


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№36 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 15:25) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вывод по результатам жеребьевки: всем по силам выйти в 1/8!
Регистрация: 4.10.2009
№35 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 15:25) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DimonYA
у коней как обычно все по заказу ))

О чем ты? Если цкг не смогут за 2 месяца научится играть, то им пеззда


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№34 Написал: Buiser812 (Сегодня, 15:25) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мясо норм, хорошо не Атлетико.
Пока проходимо для наших


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№33 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 15:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Бла Ницца это хыево. Марио жжет


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№32 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 15:25) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
у коней как обычно все по заказу ))
Регистрация: 26.07.2014
№31 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 15:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Хана бомжам.

думаешь вас испанцы не дернут
Регистрация: 13.02.2008
№30 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 15:24) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ого, Црвена - цкг laughing


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№29 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 15:23) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Наполи - Лейпциг! Серьезная пара, вряд ли будут довольны жеребьевкой.
Регистрация: 4.10.2009
№28 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:22) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хана бомжам.
Регистрация: 12.02.2013
№27 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 15:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжам Селтик достался. Не худший вариант.
Регистрация: 4.10.2009
№26 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:20) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отлично,могло бы быть и хуже для нас.
Регистрация: 12.02.2013
№25 Написал: лысый Москва (Сегодня, 15:20) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и узнали!)
Регистрация: 26.05.2007
№24 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 15:19) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак - Атлетик! Точно лучше, чем Атлетико...
Регистрация: 4.10.2009
№23 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 15:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Джонни
ипать жабоедов!

сейчас всем сеянным французы достанутся, так есть шанс вообще в таблице кэфов их обойти smirk
Регистрация: 12.06.2016
№22 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 15:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неплохо


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№21 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:18) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньям Реал Сосьедад
Регистрация: 17.05.2013
№20 Написал: Седой Россия (Сегодня, 15:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Локо норм


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№19 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 15:17) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Кубань»
ипать жабоедов!


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№18 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 15:16) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Проходимо для Локо


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№17 Написал: нетрал (Сегодня, 15:16) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
локо повезло!
Регистрация: 26.04.2017
№16 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 15:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartak-higway
Спартак-Аталанта


Уже не вариант
Регистрация: 4.10.2009
№15 Написал: нетрал (Сегодня, 15:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
нас ждут испанцы .французы,итальянцы....испанцы цука уже камеры готовят!
Регистрация: 26.04.2017
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