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Борис Игнатьев: "Спартак" и "Локомотив" не хотят уходить в отпуск

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, что крупная победа «Спартака» над ЦСКА в 20-м туре чемпионата РФПЛ (3:0) стала для него неожиданностью, а также поделился ожиданиями от матчей «Тосно» - «Локомотив» и «Ахмат» - «Зенит».

- Конечно, не ожидал, что после поражения 0:7 в Ливерпуле «Спартак» крупно обыграет армейцев. Думал, что все будет в более строгом виде, что сопротивление ЦСКА будет более серьезным, - говорит Игнатьев. - Армейцы допускали много необоснованных ошибок в обороне. У них не было агрессии и конкретики в районе ворот «Спартака». Красно-белые, напротив, хорошо действовали в обороне. Как правило, большинство атак армейцев встречала большая группа игроков. Плюс они успевали перестраиваться от атаки к обороне, тем самым не давая игрового пространства армейцам. «Спартак» показал хорошие скорости при переходе в атаку, в районе штрафной площади соперника проявлялось умение действовать при реализации этих плановых атак. Думаю, что «Спартак» отошел от поражения в Ливерпуле. В плане психологии была проведена серьезная работа. И было видно хорошее отношение к себе, к своим профессиональным обязанностям. ЦСКА опять же допускал детские ошибки.

- Можно ли считать крупную победу спартаковцев в дерби серьезной заявкой на новый чемпионский титул?

- Пока об этом говорить сложно, поскольку сейчас открывается поле деятельности для всех команд: сначала отдых, а потом кропотливая работа, новый тренировочный процесс, который должен вывести участников турнира на новую стезю. И от этого будет зависеть, как все будет у них в дальнейшем. Количество набранных очков — хорошее подспорье, но все будет зависеть от того, как команды проведут предстоящее межсезонье.

- Перед уходом на перерыв в чемпионате состоятся еще два матча: «Тосно» - «Локомотив» и «Ахмат» - «Зенит». И «Локо», и «Зенит» борются за чемпионство. Добьются ли они успеха в этих встречах?

- Я думаю и мне бы очень хотелось, чтобы железнодорожники обыграли «Тосно» и закрепили набранное им преимущество. Они показывают хороший футбол, очень убедительно выглядят в плане тактике и в функциональном плане. В большинстве случаев «Локомотив» доводит дело до логического конца даже в финале матча, когда, казалось бы, сил уже нет. Конечно, на данном этапе «Локомотив» - фаворит в борьбе за титул. Если бы сейчас наш чемпионат не уходил на перерыв, то сейчас на эту тему можно было бы говорить более конкретно. Конечно, и «Локомотив», и «Спартак» сейчас не хотят уходить в отпуск, уходить на перерыв, если говорить об их нынешнем игровом состоянии и эмоциях.

Что касается поединка между «Ахматом» и «Зенитом», то петербургская команда, наверное, тоже сделает все возможное, чтобы добиться победы. Конечно, им хочется уйти в отпуск в хорошем настроении, поэтому футболисты «Зенита» сделают все, чтобы добиться успеха. Хотя на поле «Ахмата» всем командам, конечно, играть очень сложно.
Теги: Игнатьев Спартак Локомотив
Сегодня, 13:46
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