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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи
"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи
Борис Игнатьев: "Спартак" и "Локомотив" не хотят уходить в отпуск
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, что крупная победа «Спартака» над ЦСКА в 20-м туре чемпионата РФПЛ (3:0) стала для него неожиданностью, а также поделился ожиданиями от матчей «Тосно» - «Локомотив» и «Ахмат» - «Зенит».
- Конечно, не ожидал, что после поражения 0:7 в Ливерпуле «Спартак» крупно обыграет армейцев. Думал, что все будет в более строгом виде, что сопротивление ЦСКА будет более серьезным, - говорит Игнатьев. - Армейцы допускали много необоснованных ошибок в обороне. У них не было агрессии и конкретики в районе ворот «Спартака». Красно-белые, напротив, хорошо действовали в обороне. Как правило, большинство атак армейцев встречала большая группа игроков. Плюс они успевали перестраиваться от атаки к обороне, тем самым не давая игрового пространства армейцам. «Спартак» показал хорошие скорости при переходе в атаку, в районе штрафной площади соперника проявлялось умение действовать при реализации этих плановых атак. Думаю, что «Спартак» отошел от поражения в Ливерпуле. В плане психологии была проведена серьезная работа. И было видно хорошее отношение к себе, к своим профессиональным обязанностям. ЦСКА опять же допускал детские ошибки.
- Можно ли считать крупную победу спартаковцев в дерби серьезной заявкой на новый чемпионский титул?
- Пока об этом говорить сложно, поскольку сейчас открывается поле деятельности для всех команд: сначала отдых, а потом кропотливая работа, новый тренировочный процесс, который должен вывести участников турнира на новую стезю. И от этого будет зависеть, как все будет у них в дальнейшем. Количество набранных очков — хорошее подспорье, но все будет зависеть от того, как команды проведут предстоящее межсезонье.
- Перед уходом на перерыв в чемпионате состоятся еще два матча: «Тосно» - «Локомотив» и «Ахмат» - «Зенит». И «Локо», и «Зенит» борются за чемпионство. Добьются ли они успеха в этих встречах?
- Я думаю и мне бы очень хотелось, чтобы железнодорожники обыграли «Тосно» и закрепили набранное им преимущество. Они показывают хороший футбол, очень убедительно выглядят в плане тактике и в функциональном плане. В большинстве случаев «Локомотив» доводит дело до логического конца даже в финале матча, когда, казалось бы, сил уже нет. Конечно, на данном этапе «Локомотив» - фаворит в борьбе за титул. Если бы сейчас наш чемпионат не уходил на перерыв, то сейчас на эту тему можно было бы говорить более конкретно. Конечно, и «Локомотив», и «Спартак» сейчас не хотят уходить в отпуск, уходить на перерыв, если говорить об их нынешнем игровом состоянии и эмоциях.
Что касается поединка между «Ахматом» и «Зенитом», то петербургская команда, наверное, тоже сделает все возможное, чтобы добиться победы. Конечно, им хочется уйти в отпуск в хорошем настроении, поэтому футболисты «Зенита» сделают все, чтобы добиться успеха. Хотя на поле «Ахмата» всем командам, конечно, играть очень сложно.
- Конечно, не ожидал, что после поражения 0:7 в Ливерпуле «Спартак» крупно обыграет армейцев. Думал, что все будет в более строгом виде, что сопротивление ЦСКА будет более серьезным, - говорит Игнатьев. - Армейцы допускали много необоснованных ошибок в обороне. У них не было агрессии и конкретики в районе ворот «Спартака». Красно-белые, напротив, хорошо действовали в обороне. Как правило, большинство атак армейцев встречала большая группа игроков. Плюс они успевали перестраиваться от атаки к обороне, тем самым не давая игрового пространства армейцам. «Спартак» показал хорошие скорости при переходе в атаку, в районе штрафной площади соперника проявлялось умение действовать при реализации этих плановых атак. Думаю, что «Спартак» отошел от поражения в Ливерпуле. В плане психологии была проведена серьезная работа. И было видно хорошее отношение к себе, к своим профессиональным обязанностям. ЦСКА опять же допускал детские ошибки.
- Можно ли считать крупную победу спартаковцев в дерби серьезной заявкой на новый чемпионский титул?
- Пока об этом говорить сложно, поскольку сейчас открывается поле деятельности для всех команд: сначала отдых, а потом кропотливая работа, новый тренировочный процесс, который должен вывести участников турнира на новую стезю. И от этого будет зависеть, как все будет у них в дальнейшем. Количество набранных очков — хорошее подспорье, но все будет зависеть от того, как команды проведут предстоящее межсезонье.
- Перед уходом на перерыв в чемпионате состоятся еще два матча: «Тосно» - «Локомотив» и «Ахмат» - «Зенит». И «Локо», и «Зенит» борются за чемпионство. Добьются ли они успеха в этих встречах?
- Я думаю и мне бы очень хотелось, чтобы железнодорожники обыграли «Тосно» и закрепили набранное им преимущество. Они показывают хороший футбол, очень убедительно выглядят в плане тактике и в функциональном плане. В большинстве случаев «Локомотив» доводит дело до логического конца даже в финале матча, когда, казалось бы, сил уже нет. Конечно, на данном этапе «Локомотив» - фаворит в борьбе за титул. Если бы сейчас наш чемпионат не уходил на перерыв, то сейчас на эту тему можно было бы говорить более конкретно. Конечно, и «Локомотив», и «Спартак» сейчас не хотят уходить в отпуск, уходить на перерыв, если говорить об их нынешнем игровом состоянии и эмоциях.
Что касается поединка между «Ахматом» и «Зенитом», то петербургская команда, наверное, тоже сделает все возможное, чтобы добиться победы. Конечно, им хочется уйти в отпуск в хорошем настроении, поэтому футболисты «Зенита» сделают все, чтобы добиться успеха. Хотя на поле «Ахмата» всем командам, конечно, играть очень сложно.
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