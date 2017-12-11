Опрос:

Новости партнеров

Лионель Месси не попал в команду группового этапа Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.

В нее вошли:

вратарь - Альфонсо Ареола ("ПСЖ");

защитники - Михаэль Ланг ("Базель"), Дани Алвес ("ПСЖ"), Дейли Блинд ("МЮ"), Левен Кюрзава ("ПСЖ");

полузащитники - Эден Азар ("Челси"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль");

нападающие - Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Реал") и Неймар ("ПСЖ").

Сегодня, 14:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.