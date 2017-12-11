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Федор Чалов: очень обидно проиграть "Спартаку", хотим реабилитироваться весной

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, признанный лучшим молодым игроком России в 2017 году, прокомментировал поражение от "Спартака" (0:3).

– Какие впечатления от поражения в дерби со "Спартаком"?

– Очень обидно! Можно выиграть сезон, но уступить в дерби, и радость не будет полной. Хотелось бы реабилитироваться перед болельщиками весной.

– Реально навязать борьбу "Локомотиву"?

– Безусловно. Футбол – непредсказуемая игра, чем он и прекрасен. Шансы есть всегда. Конечно, нам тяжело будет выиграть все десять оставшихся матчей, но конкуренты обязательно будут терять очки. В РФПЛ много сложных команд, которые хорошо обороняются. Нужно и самим набирать очки.

Sportbox
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 14:12
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№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 15:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Обидно, когда команда играет безвольно


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:02) #
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online

Какая весенняя реабилитация?Пора бы уже мальчику знать,что в сезоне предусмотрены только две игры между командами. Не его дело давать комментарии - пусть лучше в футбол играет,это у него получается достаточно хорошо.
Регистрация: 20.03.2017
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