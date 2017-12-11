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Молодежка "Локомотива" обыграла "Тосно"

В матче 20-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Локомотив" на выезде переиграл "Тосно".

Молодежное первенство. 20 тур

"Тосно" – "Локомотив" - 1:2

Голы: Шамин, 31, Галаджан, 39 (пен.), 63

"Тосно": Федосов, Олишевский, Вишневский, Калошин, Лаврененко, Колюшко, Манаев (Костюков, 80), Шумейко, Шамин, Абраамян (Васильев, 46), Ярцев (Сенин, 46)

"Локомотив": Лобанцев, Жёлтиков (Поникаров, 90), Лапшов, Поярков, Андрюхин, Рыбчинский (Шаров, 90+2), Дорофеев, Куликов, Кожемякин, Тугарев, Галаджан (Чиканчи, 88)

Предупреждения: Поярков, 52
Теги: Локомотив Тосно
Сегодня, 15:05
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