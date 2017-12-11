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"Локомотив" сыграет с "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня в Ньоне УЕФА провел жеребьевку стадии 1/16 финала Лиги Европы.

"Локомотив" получил в соперники "Ниццу"! Матчи пройдут 15 и 22 февраля.
Теги: Локомотив Ницца
Сегодня, 15:18
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№6 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 15:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Желаю Локо пройти дальше!!!
Регистрация: 9.11.2010
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Локо.Средний клуб.Все шансы есть с Ари и Чорлукой)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: Андрюха из Чикаго г.Чикаго (Сегодня, 15:24) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Можно выигрывать 8 команду чемпионата Франции. Удачи нам.
Регистрация: 15.02.2012
№3 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 15:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Интересный соперник! Фарта вам!


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№2 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 15:21) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
50/50. Пейчинович затащит катку)
Регистрация: 9.11.2011
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 15:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
удачи
Регистрация: 28.11.2017
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