"Локомотив" сыграет с "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня в Ньоне УЕФА провел жеребьевку стадии 1/16 финала Лиги Европы."Локомотив" получил в соперники "Ниццу"! Матчи пройдут 15 и 22 февраля.