"Спартак" получил в соперники "Атлетик" из Бильбао

После жеребьевки УЕФА стал известен соперник "Спартака" на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Им стал испанский "Атлетик".Матчи пройдут 15 и 22 февраля.