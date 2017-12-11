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"Спартак" получил в соперники "Атлетик" из Бильбао

После жеребьевки УЕФА стал известен соперник "Спартака" на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Им стал испанский "Атлетик".

Матчи пройдут 15 и 22 февраля.
Теги: Спартак Атлетик
Сегодня, 15:20
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№16 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:34) #
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online

Вполне по силам,главное к играм без травмированных подойти.А если зимой еще удастся и реально укрепиться,то уж эту команду бояться не стоит - все будет зависеть только от психологического состояния игроков.
Регистрация: 20.03.2017
№15 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 15:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не самый худший соперник. А там посмотрим.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№14 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кир Мяс
Цитата: Городовой
Есть с кем обновлять рекорды)Быстрая,испанская команда ,играющая низом)))Посмотрим как Дениска затащит)Правда смотрю мясо уже ноет)13 команда Испании чемпионам не по силам или как всегда вера в команду после Марибора?)Тогда готовьте вазелин)А если Промес зимой уйдет ,то это будет просто хана.


неужели они сильнее Севильи?


Ещё как!
Регистрация: 14.04.2008
№13 Написал: checkmate (Сегодня, 15:33) #
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online

Цитата: Городовой
Есть с кем обновлять рекорды)Быстрая,испанская команда ,играющая низом)))Посмотрим как Дениска затащит)Правда смотрю мясо уже ноет)13 команда Испании чемпионам не по силам или как всегда вера в команду после Марибора?)Тогда готовьте вазелин)А если Промес зимой уйдет ,то это будет просто хана.


Что с головой совсем беда....
Регистрация: 21.02.2016
№12 Написал: Buiser812 (Сегодня, 15:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Arien_Allan_Beck
....опа. Бильбао играет в футбол неудобный для нас.
Ответный матч на выезде. В Бильбао всем играть тяжело исторически. Если дома побеждать то с разницей в два мяча не пропуская. В гостях забить не дадут.

Верю, жду, надеюсь, валидол закупил.


Рановато валидол купил, после зимнего трансферного окна надо будет смотреть)


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№11 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
будем играть! удачи нам.
Регистрация: 28.11.2017
№10 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:31) #
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online

Цитата: Городовой
Есть с кем обновлять рекорды)Быстрая,испанская команда ,играющая низом)))Посмотрим как Дениска затащит)Правда смотрю мясо уже ноет)13 команда Испании чемпионам не по силам или как всегда вера в команду после Марибора?)Тогда готовьте вазелин)А если Промес зимой уйдет ,то это будет просто хана.


неужели они сильнее Севильи?


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хороший жребий
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:30) #
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  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Есть с кем обновлять рекорды)Быстрая,испанская команда ,играющая низом)))Посмотрим как Дениска затащит)Правда смотрю мясо уже ноет)13 команда Испании чемпионам не по силам или как всегда вера в команду после Марибора?)Тогда готовьте вазелин)А если Промес зимой уйдет ,то это будет просто хана.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№7 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 15:28) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
....опа. Бильбао играет в футбол неудобный для нас.
Ответный матч на выезде. В Бильбао всем играть тяжело исторически. Если дома побеждать то с разницей в два мяча не пропуская. В гостях забить не дадут.

Верю, жду, надеюсь, валидол закупил.


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№6 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:28) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Проходной соперник!
Регистрация: 5.04.2017
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:28) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Будет интересно, 50 на 50 )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 15:26) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
соперники да уж,но всем удачи
Регистрация: 3.02.2011
№3 Написал: оптимист чебоксары (Сегодня, 15:24) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
zenit47,
Да всем повезло
Регистрация: 10.10.2009
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:23) #
  • -13
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Писец нам. Там оч бодрые доморощенные ребята, которые мечтают попасть в Барсу и тд.
Шансов мало. С учетом того, что ответка там.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:23) #
  • -10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять свиньям повезло
Регистрация: 17.05.2013
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