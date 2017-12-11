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"Зенит" сыграет с "Селтиком" в 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня в Ньоне УЕФА провел жеребьевку стадии 1/16 финала Лиги Европы.

"Зенит" будет сражаться с шотландским "Селтиком". Первую игру питерцы сыграют дома. Матчи пройдут 15 и 22 февраля.
Теги: Зенит Селтик
Сегодня, 15:23
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(1)
№13 Написал: PITERSKIY Санкт-Петербург (Сегодня, 15:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чего это мы дома начинаем? на выезде ж первый матч!?
Регистрация: 24.11.2015
№12 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 15:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сойдёт.
Регистрация: 28.01.2016
№11 Написал: Ville СПб (Сегодня, 15:33) #
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online

Первую игру питерцы сыграют дома.

ниxeрa


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008
№10 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На выезде будет не легко
Регистрация: 2.02.2012
№9 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:31) #
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online

Самая удобная команда из всех возможных - от нее осталось на данном этапе только имя.Должны выигрывать обе встречи.
Регистрация: 20.03.2017
№8 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что друзья! у Вас все будет зависеть когда там дерби. Селтик предсезонку даже расчитывает с обязательным учетом игр дерби. Если до дерби далеко то вы их пройдете.


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
повезло вонючкам


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:28) #
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online

Цитата: acuk
У цска самый простой

Упс, хyй нанэ!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:27) #
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online

Цитата: acuk
У всех хорошие, крепкие соперники. У спартака самый простой

для наших клубов простых не бывает


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 15:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
хороший выбор ...хоть не эти испанцы ....пока
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 15:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
У всех хорошие, крепкие соперники. У цска самый простой
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
интересные матчи ждут
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Проходимо.Но ребята мощные.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
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