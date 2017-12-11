"Зенит" сыграет с "Селтиком" в 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня в Ньоне УЕФА провел жеребьевку стадии 1/16 финала Лиги Европы."Зенит" будет сражаться с шотландским "Селтиком". Первую игру питерцы сыграют дома. Матчи пройдут 15 и 22 февраля.