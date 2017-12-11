Илья Геркус: "Ницца" - интересный соперник. Балотелли, держись!

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы, согласно которой железнодорожники сыграют с "Ниццей"."Следующая станция – "Ницца". Интересный соперник, именитый клуб, теплый климат и красивый город.Это будет очень интересное противостояние. Балотелли, держись!", - написал Геркус в Инстаграме.