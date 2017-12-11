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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
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Гендиректор "Тосно": во вторник должны расставить все точки по переходу Заболотного в "Зенит" (22)
Гендиректор "Тосно": во вторник должны расставить все точки по переходу Заболотного в "Зенит" (22)
Илья Геркус: "Ницца" - интересный соперник. Балотелли, держись!
Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы, согласно которой железнодорожники сыграют с "Ниццей".
"Следующая станция – "Ницца". Интересный соперник, именитый клуб, теплый климат и красивый город.
Это будет очень интересное противостояние. Балотелли, держись!", - написал Геркус в Инстаграме.
"Следующая станция – "Ницца". Интересный соперник, именитый клуб, теплый климат и красивый город.
Это будет очень интересное противостояние. Балотелли, держись!", - написал Геркус в Инстаграме.
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