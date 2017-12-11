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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Денис Глушаков: уже доводилось играть против басков, встретимся еще раз
Капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался относительно соперника по 1/16 финала Лиги Европы - после жеребьевки УЕФА им стал "Атлетик" из Бильбао.
"Я удовлетворен итогами жеребьевки; понятно, что легких игр в Лиге Европы и Лиге чемпионов не бывает, противостояние будет интересным. Испанские команды всегда на хорошем счету в Европе.
Я бы не сказал, что "Атлетик" непредсказуемая команда. Мне уже доводилось играть против басков в 2012 году, встретимся с ними еще раз", - передает слова Глушакова ТАСС.
"Я удовлетворен итогами жеребьевки; понятно, что легких игр в Лиге Европы и Лиге чемпионов не бывает, противостояние будет интересным. Испанские команды всегда на хорошем счету в Европе.
Я бы не сказал, что "Атлетик" непредсказуемая команда. Мне уже доводилось играть против басков в 2012 году, встретимся с ними еще раз", - передает слова Глушакова ТАСС.
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