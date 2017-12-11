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Денис Глушаков: уже доводилось играть против басков, встретимся еще раз

Капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался относительно соперника по 1/16 финала Лиги Европы - после жеребьевки УЕФА им стал "Атлетик" из Бильбао.

"Я удовлетворен итогами жеребьевки; понятно, что легких игр в Лиге Европы и Лиге чемпионов не бывает, противостояние будет интересным. Испанские команды всегда на хорошем счету в Европе.

Я бы не сказал, что "Атлетик" непредсказуемая команда. Мне уже доводилось играть против басков в 2012 году, встретимся с ними еще раз", - передает слова Глушакова ТАСС.
Теги: Глушаков Спартак Атлетик
Сегодня, 15:56
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(3)
№7 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Цитата: acuk
Хахаха, ещё жеребьёвка не кончилась, а этот уже тут интервью раздаёт. Звязда рассуждает между тренировками, если конечно успевает на них ходить между интервью. Дайте Глушакову ветку отдельную на этом сайте вести

А где Фурсенко? Что не прокатывает в этом году выйгрыш ЛЕ?

Мы в отличие от вас выигрывали.
Регистрация: 17.09.2017
№6 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:05) #
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Молодец.Тренирует не только тело,но и память.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
Хахаха, ещё жеребьёвка не кончилась, а этот уже тут интервью раздаёт. Звязда рассуждает между тренировками, если конечно успевает на них ходить между интервью. Дайте Глушакову ветку отдельную на этом сайте вести

Фурс уже один трофей из трех взял. Кубок России уже ваш confused
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
Хахаха, ещё жеребьёвка не кончилась, а этот уже тут интервью раздаёт. Звязда рассуждает между тренировками, если конечно успевает на них ходить между интервью. Дайте Глушакову ветку отдельную на этом сайте вести

А где Фурсенко? Что не прокатывает в этом году выйгрыш ЛЕ?
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 16:05) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мясной
Увася, Спартак в отпуске! и капитан тоже

Судя по частоте интервью глушакова он круглый год в отпуске.
Щас гляну в окно - не сидит ли там дениска на заборе с гитарой и водкой, как он практикует.
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 16:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
Хахаха, ещё жеребьёвка не кончилась, а этот уже тут интервью раздаёт. Звязда рассуждает между тренировками, если конечно успевает на них ходить между интервью

Увася, Спартак в отпуске! и капитан тоже smirk
Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 15:58) #
  • -4
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хахаха, ещё жеребьёвка не кончилась, а этот уже тут интервью раздаёт. Звязда рассуждает между тренировками, если конечно успевает на них ходить между интервью. Дайте Глушакову ветку отдельную на этом сайте вести
Регистрация: 30.07.2009
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