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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив": ну что, уже начали планировать свой отпуск на Лазурный Берег?
"Локомотив" прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. "Железнодорожники" сыграют с "Ниццей". Первый матч состоится 15 февраля во Франции, а ответный - 22-го в Москве.
"Ну что, уже начали планировать свой отпуск на Лазурный Берег в феврале?", - написано на странице "Локомотива".
"Ну что, уже начали планировать свой отпуск на Лазурный Берег в феврале?", - написано на странице "Локомотива".
Ну что, уже начали планировать свой отпуск на Лазурный Берег в феврале? ? #UEL pic.twitter.com/pnG9J0859h— ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 11, 2017
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