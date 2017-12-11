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"Локомотив": ну что, уже начали планировать свой отпуск на Лазурный Берег?

"Локомотив" прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. "Железнодорожники" сыграют с "Ниццей". Первый матч состоится 15 февраля во Франции, а ответный - 22-го в Москве.

"Ну что, уже начали планировать свой отпуск на Лазурный Берег в феврале?", - написано на странице "Локомотива".

Теги: Локомотив Ницца
Сегодня, 16:05
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6
(0)
№6 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 17:18) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: алера Ничейный
Погреть попку под теплым февральским солнцем рядом с загорелыми мулатами.

я бы предпочел мулаток


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Какая боль
Какая боль
Ливерпуль-Спартак
7-0
Регистрация: 4.05.2015
№5 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:03) #
  • -1
  •  (1)

Погреть попку под теплым февральским солнцем рядом с загорелыми мулатами.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017
№4 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 16:33) #
  • +3
  •  (3)

Zamba,
Из Москвы до Владика за 5 тыщ можно доехать,неделя пути. Это дорого?
Вас поэтому бомжами называют?

Седой,
Не переживай,нормальные бабки проводники поднимают


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 16:18) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ага, проводники из Ржд, которые за 20ку в одного работают и не спят сутками, уже отели все заняли


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:15) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
с ценами ржд и отпуск к бабушке, как отдых в ницце
Регистрация: 20.07.2009
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:10) #
  • -3
  •  (5)

Всей страной начали, гидрокостюмы в магазинах закончились


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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