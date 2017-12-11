"Локомотив": ну что, уже начали планировать свой отпуск на Лазурный Берег?

Ну что, уже начали планировать свой отпуск на Лазурный Берег в феврале? ? #UEL pic.twitter.com/pnG9J0859h — ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 11, 2017

"Локомотив" прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. "Железнодорожники" сыграют с "Ниццей". Первый матч состоится 15 февраля во Франции, а ответный - 22-го в Москве."Ну что, уже начали планировать свой отпуск на Лазурный Берег в феврале?", - написано на странице "Локомотива".