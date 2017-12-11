Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Мостовой: для наших команд жеребьевка получилась очень ровной, всё 50 на 50

Александр Мостовой: для наших команд жеребьевка получилась очень ровной, всё 50 на 50 Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов. Напомним, что "Локомотив" сыграет с "Ниццей", "Зенит" с "Селтиком", ЦСКА с "Црвеной Звездой", а "Спартак" - с "Атлетиком".

- Если говорить в целом о жеребьёвке для всех наших команд, то я считаю, что она получилась очень ровной, нас ждут противостояния близких по уровню команд. На текущий момент, всё 50 на 50, другой вопрос, что дело будет происходить в феврале, два с лишним месяца. Неизвестно в каком состоянии подойдут к этим играм и отечественные клубы, и соперники. Наши сейчас ушли в отпуск, затем два месяца будут целенаправленно готовиться к этим матчам. Есть в этом небольшое преимущество для российских коллективов. Минус - не будет практики в этот промежуток, тогда как соперники будут играть, но ведь будут товарищеские встречи на сборах, так что достаточно ровная жеребьёвка и шансы на выход в следующий этап турнира.

Многие считают, что "Зениту" повезло больше остальных? Я понимаю, почему у людей складывается такое мнение. Очень часто говорил, что шотландские команды 30 лет играют в Лиге чемпионов, но из группы своей они, вроде, лишь пару раз выходили в плей-офф. За 100 лет "Селтик" и "Рейнджерс" добились значительных успехов только в своём первенстве. Другое дело, что в гостях у "Селтика" тяжело играть, там сумасшедшая поддержка трибун, я всё это испытывал на себе в бытность футболиста. Они могут преподнести сюрприз. Да и не стоит забывать, что и соперники отечественных клубов наверняка рады, что им не достался соперник из Англии, Испании или Италии.

Говорят, что меньше всего повезло "Локомотиву"? Я продолжаю настаивать, что и здесь всё 50 на 50. Скорее, я не очень высоко котирую французскую команду. Вот опять говорят про Марио Балотелли, хотя, скажем прямо, он сверхраздутая фигура. Итальянец выстрелил за свою карьеру лишь один раз - в 2012 году на чемпионате Европы. Ни в одном из своих бывших клубов он не становился лидером коллектива и звездой. Ему уже 27 лет, но я рискну предположить, что он за всю карьеру наверняка и 150 голов не забил, хотя ему давалось столько авансов. Но одно дело иметь талант, другое - его реализовать. Где бы ранее не играл Балотелли - его отовсюду выгоняли, и везде были большие скандалы. Вон Ибрагимович, например, даже в столь солидном возрасте выходит и из раза в раз пытается доказывать и проявлять себя, а Балотелли... Так что я не согласен с мнением о том, что это звезда мирового футбола.
Теги: Мостовой Спартак Зенит Локомотив ЦСКА
Сегодня, 16:47
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:48) #
  • 0
  •  (0)
online

Если в процентах - 50 на 50 только у коней с чумазыми. Деффки с французами - 30 на 70, также у нас с испанцами - но в нашу пользу.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У Моста с арифметикой плохо. Отдоххнут месяц и еще месяц будут готовиться к матчам еврокубков.
И да, испанцы и французы самые тяжелые соперники.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 16:56) #
  • +1
  •  (3)

Со всеми можно играть, всех можно выигрывать. Надеюсь что все наши клубы пройдут дальше.
Регистрация: 27.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.