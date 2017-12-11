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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Мостовой: для наших команд жеребьевка получилась очень ровной, всё 50 на 50
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов. Напомним, что "Локомотив" сыграет с "Ниццей", "Зенит" с "Селтиком", ЦСКА с "Црвеной Звездой", а "Спартак" - с "Атлетиком".
- Если говорить в целом о жеребьёвке для всех наших команд, то я считаю, что она получилась очень ровной, нас ждут противостояния близких по уровню команд. На текущий момент, всё 50 на 50, другой вопрос, что дело будет происходить в феврале, два с лишним месяца. Неизвестно в каком состоянии подойдут к этим играм и отечественные клубы, и соперники. Наши сейчас ушли в отпуск, затем два месяца будут целенаправленно готовиться к этим матчам. Есть в этом небольшое преимущество для российских коллективов. Минус - не будет практики в этот промежуток, тогда как соперники будут играть, но ведь будут товарищеские встречи на сборах, так что достаточно ровная жеребьёвка и шансы на выход в следующий этап турнира.
Многие считают, что "Зениту" повезло больше остальных? Я понимаю, почему у людей складывается такое мнение. Очень часто говорил, что шотландские команды 30 лет играют в Лиге чемпионов, но из группы своей они, вроде, лишь пару раз выходили в плей-офф. За 100 лет "Селтик" и "Рейнджерс" добились значительных успехов только в своём первенстве. Другое дело, что в гостях у "Селтика" тяжело играть, там сумасшедшая поддержка трибун, я всё это испытывал на себе в бытность футболиста. Они могут преподнести сюрприз. Да и не стоит забывать, что и соперники отечественных клубов наверняка рады, что им не достался соперник из Англии, Испании или Италии.
Говорят, что меньше всего повезло "Локомотиву"? Я продолжаю настаивать, что и здесь всё 50 на 50. Скорее, я не очень высоко котирую французскую команду. Вот опять говорят про Марио Балотелли, хотя, скажем прямо, он сверхраздутая фигура. Итальянец выстрелил за свою карьеру лишь один раз - в 2012 году на чемпионате Европы. Ни в одном из своих бывших клубов он не становился лидером коллектива и звездой. Ему уже 27 лет, но я рискну предположить, что он за всю карьеру наверняка и 150 голов не забил, хотя ему давалось столько авансов. Но одно дело иметь талант, другое - его реализовать. Где бы ранее не играл Балотелли - его отовсюду выгоняли, и везде были большие скандалы. Вон Ибрагимович, например, даже в столь солидном возрасте выходит и из раза в раз пытается доказывать и проявлять себя, а Балотелли... Так что я не согласен с мнением о том, что это звезда мирового футбола.
- Если говорить в целом о жеребьёвке для всех наших команд, то я считаю, что она получилась очень ровной, нас ждут противостояния близких по уровню команд. На текущий момент, всё 50 на 50, другой вопрос, что дело будет происходить в феврале, два с лишним месяца. Неизвестно в каком состоянии подойдут к этим играм и отечественные клубы, и соперники. Наши сейчас ушли в отпуск, затем два месяца будут целенаправленно готовиться к этим матчам. Есть в этом небольшое преимущество для российских коллективов. Минус - не будет практики в этот промежуток, тогда как соперники будут играть, но ведь будут товарищеские встречи на сборах, так что достаточно ровная жеребьёвка и шансы на выход в следующий этап турнира.
Многие считают, что "Зениту" повезло больше остальных? Я понимаю, почему у людей складывается такое мнение. Очень часто говорил, что шотландские команды 30 лет играют в Лиге чемпионов, но из группы своей они, вроде, лишь пару раз выходили в плей-офф. За 100 лет "Селтик" и "Рейнджерс" добились значительных успехов только в своём первенстве. Другое дело, что в гостях у "Селтика" тяжело играть, там сумасшедшая поддержка трибун, я всё это испытывал на себе в бытность футболиста. Они могут преподнести сюрприз. Да и не стоит забывать, что и соперники отечественных клубов наверняка рады, что им не достался соперник из Англии, Испании или Италии.
Говорят, что меньше всего повезло "Локомотиву"? Я продолжаю настаивать, что и здесь всё 50 на 50. Скорее, я не очень высоко котирую французскую команду. Вот опять говорят про Марио Балотелли, хотя, скажем прямо, он сверхраздутая фигура. Итальянец выстрелил за свою карьеру лишь один раз - в 2012 году на чемпионате Европы. Ни в одном из своих бывших клубов он не становился лидером коллектива и звездой. Ему уже 27 лет, но я рискну предположить, что он за всю карьеру наверняка и 150 голов не забил, хотя ему давалось столько авансов. Но одно дело иметь талант, другое - его реализовать. Где бы ранее не играл Балотелли - его отовсюду выгоняли, и везде были большие скандалы. Вон Ибрагимович, например, даже в столь солидном возрасте выходит и из раза в раз пытается доказывать и проявлять себя, а Балотелли... Так что я не согласен с мнением о том, что это звезда мирового футбола.
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