Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Максвелл: "Реал" - это хороший жребий для "ПСЖ", нас ждут две яркие игры

Посол "ПСЖ" Максвелл остался доволен жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это хороший жребий, нас ждут две яркие игры. Наши фанаты должны получить удовольствия после вылета от "Барселоны" в прошлом сезоне. Все будет хорошо. Это отличный вызов для "ПСЖ". Мы к этому готовы", - цитирует Максвелла официальный сайт УЕФА.
Сегодня, 17:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.