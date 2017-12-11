Максвелл: "Реал" - это хороший жребий для "ПСЖ", нас ждут две яркие игры

Посол "ПСЖ" Максвелл остался доволен жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов."Это хороший жребий, нас ждут две яркие игры. Наши фанаты должны получить удовольствия после вылета от "Барселоны" в прошлом сезоне. Все будет хорошо. Это отличный вызов для "ПСЖ". Мы к этому готовы", - цитирует Максвелла официальный сайт УЕФА.