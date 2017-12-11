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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
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Гендиректор "Тосно": во вторник должны расставить все точки по переходу Заболотного в "Зенит" (22)
Гендиректор "Тосно": во вторник должны расставить все точки по переходу Заболотного в "Зенит" (22)
Максвелл: "Реал" - это хороший жребий для "ПСЖ", нас ждут две яркие игры
Посол "ПСЖ" Максвелл остался доволен жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Это хороший жребий, нас ждут две яркие игры. Наши фанаты должны получить удовольствия после вылета от "Барселоны" в прошлом сезоне. Все будет хорошо. Это отличный вызов для "ПСЖ". Мы к этому готовы", - цитирует Максвелла официальный сайт УЕФА.
"Это хороший жребий, нас ждут две яркие игры. Наши фанаты должны получить удовольствия после вылета от "Барселоны" в прошлом сезоне. Все будет хорошо. Это отличный вызов для "ПСЖ". Мы к этому готовы", - цитирует Максвелла официальный сайт УЕФА.
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