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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Ташуев: "Атлетик" - крепкий коллектив, но он по силам "Спартаку"
Бывший главный тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" Сергей Ташуев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов. Напомним, что "Локомотив" сыграет с "Ниццей", "Зенит" с "Селтиком", ЦСКА с "Црвеной Звездой", а "Спартак" - с "Атлетиком".
- У басков команда с традициями и боевым характером. Оттуда раньше выходили интересные футболисты, хотя полноценно их оценить сложно, у нас не показывают испанский чемпионат в общем доступе. Это крепкий коллектив, но он по силам "Спартаку". Если говорить об атакующей группе, то у москвичей она более квалифицированная, так что у "Спартака", как я считаю, шансов больше. Конечно, есть нюансы, но на предстоящих сборах нужно составить правильный план того, как подвести команду к предстоящим играм. Понятно, что баски уже будут вкатившимися, в то время как для "красно-белых" это будет лишь первая игра после сборов, но голод до футбола может сыграть в пользу нашей команды. Многое будет зависеть от мастерства тренерского штаба, безусловно. Простых матчей однозначно не будет, баски есть баски, но "Спартаку" мог выпасть соперник и посложнее.
Практически та же история и с "Ниццей", которая недавно играла с "Краснодаром". Если брать "Атлетик" и "Ниццу", то в рамках своих чемпионатов эти команды приблизительно одного уровня. Но у "Локомотива" немного другая ситуация - команде однозначно нужно усиливаться, и желательно футболистами уровня Фарфана. А у соперника есть Белянда, которого я знаю ещё по киевскому "Динамо", ну и Балотелли, хотя у него многое зависит от того, в каком настроении он проснётся (улыбается).
"Селтик" - силовая команда. У "Зенита" есть приятный опыт противостояния с шотландским клубом (в 2008 году в финале Кубка УЕФА питерцы переиграли "Рейнджерс" (2:0) - прим. RF). Но здесь Манчини крайне важно правильно подвести команду и угадать с составом, потому что сейчас в клубе даже не совсем до конца нормальная ротация. У питерцев игра ещё не поставлена, а учитывая силовое давление "Селтика" и бойцовские качества - матч может получиться непростым. Манчини нужно до конца разобраться и наиграть один состав. Пример "Локомотива", где примерно 13 человек играют и с каждым разом лучше и лучше друг друга чувствуют, в этом смысле показателен. Но если Манчини справится, ясно, что "Зенит" фаворит.
ЦСКА же является фаворитом матча с "Црвеной Звездой", которая делает большую ставку на молодёжь. Да, у "армейцев" тоже много игроков молодых, но я надеюсь на опыт и квалификацию команды, которая показала неплохой футбол в ЛЧ. Кроме того, молодёжь может подтянуться во время сборов, да и ещё непонятно, может, ЦСКА зимой усилится. Говорят, что они хотят взять Яховича, и мне кажется, что македонец очень бы не помешал столичной команде, учитывая его качества и опыт.
- У басков команда с традициями и боевым характером. Оттуда раньше выходили интересные футболисты, хотя полноценно их оценить сложно, у нас не показывают испанский чемпионат в общем доступе. Это крепкий коллектив, но он по силам "Спартаку". Если говорить об атакующей группе, то у москвичей она более квалифицированная, так что у "Спартака", как я считаю, шансов больше. Конечно, есть нюансы, но на предстоящих сборах нужно составить правильный план того, как подвести команду к предстоящим играм. Понятно, что баски уже будут вкатившимися, в то время как для "красно-белых" это будет лишь первая игра после сборов, но голод до футбола может сыграть в пользу нашей команды. Многое будет зависеть от мастерства тренерского штаба, безусловно. Простых матчей однозначно не будет, баски есть баски, но "Спартаку" мог выпасть соперник и посложнее.
Практически та же история и с "Ниццей", которая недавно играла с "Краснодаром". Если брать "Атлетик" и "Ниццу", то в рамках своих чемпионатов эти команды приблизительно одного уровня. Но у "Локомотива" немного другая ситуация - команде однозначно нужно усиливаться, и желательно футболистами уровня Фарфана. А у соперника есть Белянда, которого я знаю ещё по киевскому "Динамо", ну и Балотелли, хотя у него многое зависит от того, в каком настроении он проснётся (улыбается).
"Селтик" - силовая команда. У "Зенита" есть приятный опыт противостояния с шотландским клубом (в 2008 году в финале Кубка УЕФА питерцы переиграли "Рейнджерс" (2:0) - прим. RF). Но здесь Манчини крайне важно правильно подвести команду и угадать с составом, потому что сейчас в клубе даже не совсем до конца нормальная ротация. У питерцев игра ещё не поставлена, а учитывая силовое давление "Селтика" и бойцовские качества - матч может получиться непростым. Манчини нужно до конца разобраться и наиграть один состав. Пример "Локомотива", где примерно 13 человек играют и с каждым разом лучше и лучше друг друга чувствуют, в этом смысле показателен. Но если Манчини справится, ясно, что "Зенит" фаворит.
ЦСКА же является фаворитом матча с "Црвеной Звездой", которая делает большую ставку на молодёжь. Да, у "армейцев" тоже много игроков молодых, но я надеюсь на опыт и квалификацию команды, которая показала неплохой футбол в ЛЧ. Кроме того, молодёжь может подтянуться во время сборов, да и ещё непонятно, может, ЦСКА зимой усилится. Говорят, что они хотят взять Яховича, и мне кажется, что македонец очень бы не помешал столичной команде, учитывая его качества и опыт.
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