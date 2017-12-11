Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:08
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Вчера, 23:57
Гендиректор "Тосно": во вторник должны расставить все точки по переходу Заболотного в "Зенит" (22)
Гендиректор "Тосно": во вторник должны расставить все точки по переходу Заболотного в "Зенит" (22)
"Краснодар" сыграет с "Реалом" в Юношеской лиге УЕФА, "Спартак" - с "Интером"
"Спартак" и "Краснодар" узнали соперников по стыковым матчам Юношеской лиги УЕФА.
"Спартак" был в числе команд, которые заняли вторые места в группе, а "Краснодар" среди победителей Пути чемпионов стран.
Московский клуб сыграет против "Интера", а "Краснодар" - против "Реала". Матчи состоятся 6-7 февраля. Победители попадут в 1/8 финала турнира.
"Спартак" был в числе команд, которые заняли вторые места в группе, а "Краснодар" среди победителей Пути чемпионов стран.
Московский клуб сыграет против "Интера", а "Краснодар" - против "Реала". Матчи состоятся 6-7 февраля. Победители попадут в 1/8 финала турнира.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.