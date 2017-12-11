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"Краснодар" сыграет с "Реалом" в Юношеской лиге УЕФА, "Спартак" - с "Интером"

"Спартак" и "Краснодар" узнали соперников по стыковым матчам Юношеской лиги УЕФА.

"Спартак" был в числе команд, которые заняли вторые места в группе, а "Краснодар" среди победителей Пути чемпионов стран.

Московский клуб сыграет против "Интера", а "Краснодар" - против "Реала". Матчи состоятся 6-7 февраля. Победители попадут в 1/8 финала турнира.
Теги: Спартак Краснодар Интер Реал
Сегодня, 17:15
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