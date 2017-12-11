"Краснодар" сыграет с "Реалом" в Юношеской лиге УЕФА, "Спартак" - с "Интером"

"Спартак" и "Краснодар" узнали соперников по стыковым матчам Юношеской лиги УЕФА."Спартак" был в числе команд, которые заняли вторые места в группе, а "Краснодар" среди победителей Пути чемпионов стран.Московский клуб сыграет против "Интера", а "Краснодар" - против "Реала". Матчи состоятся 6-7 февраля. Победители попадут в 1/8 финала турнира.