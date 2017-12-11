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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно (13)
Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно (13)
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Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов. Напомним, что "Локомотив" сыграет с "Ниццей", "Зенит" с "Селтиком", ЦСКА с "Црвеной Звездой", а "Спартак" - с "Атлетиком".
- Честно говоря, хорошо, что "Спартаку" достался "Атлетик", а не "Атлетико". У басков средняя команда, домашний коллектив, ничего особенного. Абсолютно проходимый соперник, могло быть и куда сложнее, но всё будет зависеть от зимних сборов "красно-белых". Сейчас многие не задумываются о том, что будет в феврале. "Спартак" только-только включился в гонку за чемпионство, и наступил зимний перерыв. Ещё неизвестно, кто-нибудь усилит ли состав, или наоборот, кто покинет коллектив. Так что сложно что-то говорить, но на бумаге "Атлетик" - проходимый соперник. Единственное, мне стало чуть спокойней после вчерашних слов Федуна о том, что "Каррера - топ-тренер". Значит, он продолжит работу с командой.
А вот у "Локомотива" соперник серьёзный. В составе "Ниццы" играет Марио Балотелли, известный скандалист, но футболист, некогда имевший хорошую прессу. "Железнодорожникам", с одной стороны, будет тяжело, но с другой - им пофиг с кем играть, потому что дисциплина на уровне, и шашки наголо они на соперника бросаться не будут. Но этот зимний перерыв... Играли-играли команды, форму набрали, казалось, всё в порядке, и теперь всё прерывается на три месяца. Это головная боль, сбивающая весь темп.
"Зениту" и ЦСКА также достались абсолютно проходимые соперники, но, повторюсь, неизвестно, в каком состоянии подойдут коллективы к этим играм. Сейчас же целые перестройки пойдут в коллективах: кого-то выставят на трансфер, кого-то просто снимут с работы, возможно, и новички придут.
Полно неопределённости. И если всё это развяжется в лучшую сторону, возможно, наши команды пройдут и в следующий раунд турнира. Кстати, нужно отметить, что четыре российских клуба выступят в 1/16 финала Лиги Европы, этим не многие страны могут похвастаться. Хотя сейчас есть информация, что Гинер продал ЦСКА... А кто туда придёт?! Что будет происходить с клубом дальше?! Это осложняет и без того не самое простое положение дел. Много вопросов есть и к "Зениту", питерцы были крайне нестабильны в минувшей части сезона, а если сегодня они ещё и "Ахмату" уступят - мне кажется, что там будет серьёзная перестройка, а Манчини и вовсе без слов снимут с поста. Так что, получается, что к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно - "Локомотив" и "Спартак"...
- Честно говоря, хорошо, что "Спартаку" достался "Атлетик", а не "Атлетико". У басков средняя команда, домашний коллектив, ничего особенного. Абсолютно проходимый соперник, могло быть и куда сложнее, но всё будет зависеть от зимних сборов "красно-белых". Сейчас многие не задумываются о том, что будет в феврале. "Спартак" только-только включился в гонку за чемпионство, и наступил зимний перерыв. Ещё неизвестно, кто-нибудь усилит ли состав, или наоборот, кто покинет коллектив. Так что сложно что-то говорить, но на бумаге "Атлетик" - проходимый соперник. Единственное, мне стало чуть спокойней после вчерашних слов Федуна о том, что "Каррера - топ-тренер". Значит, он продолжит работу с командой.
А вот у "Локомотива" соперник серьёзный. В составе "Ниццы" играет Марио Балотелли, известный скандалист, но футболист, некогда имевший хорошую прессу. "Железнодорожникам", с одной стороны, будет тяжело, но с другой - им пофиг с кем играть, потому что дисциплина на уровне, и шашки наголо они на соперника бросаться не будут. Но этот зимний перерыв... Играли-играли команды, форму набрали, казалось, всё в порядке, и теперь всё прерывается на три месяца. Это головная боль, сбивающая весь темп.
"Зениту" и ЦСКА также достались абсолютно проходимые соперники, но, повторюсь, неизвестно, в каком состоянии подойдут коллективы к этим играм. Сейчас же целые перестройки пойдут в коллективах: кого-то выставят на трансфер, кого-то просто снимут с работы, возможно, и новички придут.
Полно неопределённости. И если всё это развяжется в лучшую сторону, возможно, наши команды пройдут и в следующий раунд турнира. Кстати, нужно отметить, что четыре российских клуба выступят в 1/16 финала Лиги Европы, этим не многие страны могут похвастаться. Хотя сейчас есть информация, что Гинер продал ЦСКА... А кто туда придёт?! Что будет происходить с клубом дальше?! Это осложняет и без того не самое простое положение дел. Много вопросов есть и к "Зениту", питерцы были крайне нестабильны в минувшей части сезона, а если сегодня они ещё и "Ахмату" уступят - мне кажется, что там будет серьёзная перестройка, а Манчини и вовсе без слов снимут с поста. Так что, получается, что к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно - "Локомотив" и "Спартак"...
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