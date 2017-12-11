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Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно

Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов. Напомним, что "Локомотив" сыграет с "Ниццей", "Зенит" с "Селтиком", ЦСКА с "Црвеной Звездой", а "Спартак" - с "Атлетиком".

- Честно говоря, хорошо, что "Спартаку" достался "Атлетик", а не "Атлетико". У басков средняя команда, домашний коллектив, ничего особенного. Абсолютно проходимый соперник, могло быть и куда сложнее, но всё будет зависеть от зимних сборов "красно-белых". Сейчас многие не задумываются о том, что будет в феврале. "Спартак" только-только включился в гонку за чемпионство, и наступил зимний перерыв. Ещё неизвестно, кто-нибудь усилит ли состав, или наоборот, кто покинет коллектив. Так что сложно что-то говорить, но на бумаге "Атлетик" - проходимый соперник. Единственное, мне стало чуть спокойней после вчерашних слов Федуна о том, что "Каррера - топ-тренер". Значит, он продолжит работу с командой.

А вот у "Локомотива" соперник серьёзный. В составе "Ниццы" играет Марио Балотелли, известный скандалист, но футболист, некогда имевший хорошую прессу. "Железнодорожникам", с одной стороны, будет тяжело, но с другой - им пофиг с кем играть, потому что дисциплина на уровне, и шашки наголо они на соперника бросаться не будут. Но этот зимний перерыв... Играли-играли команды, форму набрали, казалось, всё в порядке, и теперь всё прерывается на три месяца. Это головная боль, сбивающая весь темп.

"Зениту" и ЦСКА также достались абсолютно проходимые соперники, но, повторюсь, неизвестно, в каком состоянии подойдут коллективы к этим играм. Сейчас же целые перестройки пойдут в коллективах: кого-то выставят на трансфер, кого-то просто снимут с работы, возможно, и новички придут.

Полно неопределённости. И если всё это развяжется в лучшую сторону, возможно, наши команды пройдут и в следующий раунд турнира. Кстати, нужно отметить, что четыре российских клуба выступят в 1/16 финала Лиги Европы, этим не многие страны могут похвастаться. Хотя сейчас есть информация, что Гинер продал ЦСКА... А кто туда придёт?! Что будет происходить с клубом дальше?! Это осложняет и без того не самое простое положение дел. Много вопросов есть и к "Зениту", питерцы были крайне нестабильны в минувшей части сезона, а если сегодня они ещё и "Ахмату" уступят - мне кажется, что там будет серьёзная перестройка, а Манчини и вовсе без слов снимут с поста. Так что, получается, что к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно - "Локомотив" и "Спартак"...
Теги: Рейнгольд Спартак ЦСКА Локомотив Зенит
Сегодня, 18:07
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13
(4)
№13 Написал: Егор Нороа (Сегодня, 19:34) #
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Регистрация: 11.12.2017
№12 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:19) #
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online

В Европе все наши играют нестабильно - уровень не тот.
Со слабыми командами - результат нормальный (и то случаются вардаро-аеки), если команды из выше-средних чемпов - 50 на 50. А вот с клубами из первой десятки рейтинга УЕФА то - немного удачи + самоотдача + судья-неполяк = нормальный результат (но не с топ-командами из первой десятки Европы, хотя и там случаются рубино-ростовы).
Как то так.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№11 Написал: irv Курск (Сегодня, 19:13) #
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online

У нас все клубы в европе играют так-сяк. Если бы достался Арсенал или Милан любому из наших клубов, то нас бы выбили...


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
№10 Написал: XERX - (Сегодня, 19:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да ну,дед не писти!!!какая стабильность у Спартака???
Да и чумазые норм в Европе играют!!!
Регистрация: 23.05.2009
№9 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Блин, сколько можно выкладывать интервью этого дилетанта больного на всю голову? Цирк уехал - клоун остался. Зае.бал! rage


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№8 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:41) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Согласен судить по зине и коням вообще не стоит, не комильфо, не тот уровень. В Европе мы достаточно не ровно играем, нужны точечные усиления в линию обороны.
Регистрация: 30.08.2009
№7 Написал: Юркий Клоп (Сегодня, 18:37) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Манчини без слов снимут с поста...
Занавес


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Е7
Регистрация: 7.12.2017
№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:31) #
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online

Спартак играет стабильно??????
Регистрация: 26.01.2007
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:29) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Ага стабильно играет спартак! Может выиграть а может проиграть 7-0 и 5-1!!
Вот болеешь ты за спортог ну и болей дальше! Зачем ты другие клубы задеваешь АНАЛитек хренов!


Последние 5 игр в РФПЛ победили,из них три клуба из верхней 5,со счётом 10-2 и это не стабильность?
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
У басков средняя команда, домашний коллектив, ничего особенного. В том-то и дело, что домашний,дома грызть землю будут.Спартаку на выезде тяжко придется..А вот у "Локомотива" соперник серьёзный....Скажем так, Ниццу с Балотелли и Краснодар делал, а Локомотив ежели дисциплинированно сыграет..есть шансы на успех...Селтик, команда не предсказуемая, как и Зенит, тут возможны варианты..Цревна Звезда, команда с характером, техничная..у армейцев проблемы.., решат: пройдут сербов, проблемы останутся..достойно выступят...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:26) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Doktoroff
Ай дед, ай молодец !!!!!!!!
5:1 с Севильей, 0:7 с Ливерпулем, пара ничеек с супер Марибором !!!! Победы над Зенитом и ЦСКА, ничейки с Анжи, Ростовом, Хабаровском и Тосно !!! Не это ли стабильность "великого и могучего" ??? sweat_smile


Ты ЛЧ сравнил с РФПЛ,ахах,Севилья это не вы,про ливер вообще молчу,а мы у них 4 очка взяли,смейтесь вечные неудачники.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: Doktoroff СПБ (Сегодня, 18:19) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ай дед, ай молодец !!!!!!!!
5:1 с Севильей, 0:7 с Ливерпулем, пара ничеек с супер Марибором !!!! Победы над Зенитом и ЦСКА, ничейки с Анжи, Ростовом, Хабаровском и Тосно !!! Не это ли стабильность "великого и могучего" ??? sweat_smile
Регистрация: 26.04.2008
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 18:17) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ага стабильно играет спартак! Может выиграть а может проиграть 7-0 и 5-1!!
Вот болеешь ты за спортог ну и болей дальше! Зачем ты другие клубы задеваешь АНАЛитек хренов!
Регистрация: 5.04.2017
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