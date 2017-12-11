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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Кирилл Капленко - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Ахматом"
Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Зенита" на матч 20-го тура чемпионата России.
"Ахмат": Гудиев - Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайю - Иванов, Роши, Исмаэл - Митришев, Лео.
Запасные: Городов, Мохаммади, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Садаев, Ахъядов, Балай.
"Зенит": Лодыгин - Иванович, Кришито, Мевля - Жирков, Кузяев, Паредес, Капленко, Краневиттер, Ригони - Кокорин.
Запасные: Кержаков, Лунев, Карпов, Маммана, Нобоа, Шатов, Богаев, Полоз, Дриусси.
"Ахмат": Гудиев - Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайю - Иванов, Роши, Исмаэл - Митришев, Лео.
Запасные: Городов, Мохаммади, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Садаев, Ахъядов, Балай.
"Зенит": Лодыгин - Иванович, Кришито, Мевля - Жирков, Кузяев, Паредес, Капленко, Краневиттер, Ригони - Кокорин.
Запасные: Кержаков, Лунев, Карпов, Маммана, Нобоа, Шатов, Богаев, Полоз, Дриусси.
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