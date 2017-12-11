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Кирилл Капленко - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Ахматом"

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Зенита" на матч 20-го тура чемпионата России.

"Ахмат": Гудиев - Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайю - Иванов, Роши, Исмаэл - Митришев, Лео.

Запасные: Городов, Мохаммади, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Садаев, Ахъядов, Балай.

"Зенит": Лодыгин - Иванович, Кришито, Мевля - Жирков, Кузяев, Паредес, Капленко, Краневиттер, Ригони - Кокорин.

Запасные: Кержаков, Лунев, Карпов, Маммана, Нобоа, Шатов, Богаев, Полоз, Дриусси.
Теги: Зенит Ахмат
Сегодня, 18:26
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19
(2)
№19 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 19:38) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи парню.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№18 Написал: Егор Нороа (Сегодня, 19:30) #
  • -2
  •  (2)

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Регистрация: 11.12.2017
№17 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мутит что то Манчини.
Регистрация: 24.05.2017
№16 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:24) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Юркий Клоп
Ну почему опять Лодыгин? unamused

Да он последнее время не косячил подеццки, уверенно более-менее играл.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№15 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 19:21) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
У Капленко есть российское гражданство. Он отказался играть за молодежную сборную Белоруссии, был скандал.
Регистрация: 24.05.2017
№14 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 19:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: suvirinimas
У него нет российского гражданства, откройте его данные

на трансфермаркете стоит двойное гражданство. из Борисова в Краснодар и теперь Зенит


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№13 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:59) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошей игры и победы Зениту
Регистрация: 17.05.2015
№12 Написал: Юркий Клоп (Сегодня, 18:52) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ditrih
Юркий Клоп,
у него косяков не было последнее время

Ну не знаю, мне кажется, последний мяч от Паралича Лунёв бы точно отбил
Да и вообще с Луневым в раме не проиграли бы
Опять же ИМХО


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Е7
Регистрация: 7.12.2017
№11 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:51) #
  • -7
  •  (9)

Цитата: fc zenit spb-Russia
Капленко имеет двойное гражданство - наше и белорусское. Пока он не был заигран ни за ту, ни за другую сборную, он не считается легионером.

Цитата: fc zenit spb-Russia
Капленко имеет двойное гражданство - наше и белорусское. Пока он не был заигран ни за ту, ни за другую сборную, он не считается легионером.

У него нет российского гражданства, откройте его данные
Регистрация: 9.02.2014
№10 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 18:45) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Капленко имеет двойное гражданство - наше и белорусское. Пока он не был заигран ни за ту, ни за другую сборную, он не считается легионером.
Регистрация: 19.11.2009
№9 Написал: Trucha (Сегодня, 18:45) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
У Капленко двойное гражданство smirk
Регистрация: 4.08.2016
№8 Написал: Юркий Клоп (Сегодня, 18:42) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
Превышен лимит. Зениту засчитают поражение. 7 легионеров на поле.

Я насчитал 6
Цитата: Городовой
Цитата: Юркий Клоп
Ну почему опять Лодыгин? unamused

Лунев без практики считай месяц.Плюс берегут.Это было логично.А вот Капленко вызывает одни вопросы.Почему он?Играть в атаке в меньшинстве планируем?Есть Полоз и Шатов.Странное решение Манчини.Плюс медленный Мевля вместо Мамманы в центре обороны.Будем смотреть.

По Капленко тоже вопросы, но лучше Полоз, чем Шатов, ИМХО


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Е7
Регистрация: 7.12.2017
№7 Написал: Ditrih (Сегодня, 18:42) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Юркий Клоп,
у него косяков не было последнее время
Регистрация: 1.06.2014
№6 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:40) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Blessing
Цитата: suvirinimas
Превышен лимит. Зениту засчитают поражение. 7 легионеров на поле.

Капленко белорус??

Да
Регистрация: 9.02.2014
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:39) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
Превышен лимит. Зениту засчитают поражение. 7 легионеров на поле.

Капленко белорус??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:38) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Юркий Клоп
Ну почему опять Лодыгин? unamused

Лунев без практики считай месяц.Плюс берегут.Это было логично.А вот Капленко вызывает одни вопросы.Почему он?Играть в атаке в меньшинстве планируем?Есть Полоз и Шатов.Странное решение Манчини.Плюс медленный Мевля вместо Мамманы в центре обороны.Будем смотреть.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:37) #
  • -6
  •  (12)

Превышен лимит. Зениту засчитают поражение. 7 легионеров на поле.
Регистрация: 9.02.2014
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:34) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Юркий Клоп
Ну почему опять Лодыгин?

А почему нет?


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Юркий Клоп (Сегодня, 18:33) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ну почему опять Лодыгин? unamused


--------------------
Е7
Регистрация: 7.12.2017
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