УЕФА открыл дело в отношении "Зенита" после матча с "Реал Сосьедад"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита" по итогам матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с "Реал Сосьедад" (3:1), сообщает пресс-служба организации. Встреча прошла в Испании 7 декабря. Решение будет вынесено 22 февраля."Зенит" может быть наказан за следующие нарушения фанатами: нанесение ущерба, использование пиротехники, бросание предметов, беспорядки на стадионе.