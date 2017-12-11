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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно (13)
Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно (13)
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Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
УЕФА открыл дело в отношении "Зенита" после матча с "Реал Сосьедад"
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита" по итогам матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с "Реал Сосьедад" (3:1), сообщает пресс-служба организации. Встреча прошла в Испании 7 декабря. Решение будет вынесено 22 февраля.
"Зенит" может быть наказан за следующие нарушения фанатами: нанесение ущерба, использование пиротехники, бросание предметов, беспорядки на стадионе.
"Зенит" может быть наказан за следующие нарушения фанатами: нанесение ущерба, использование пиротехники, бросание предметов, беспорядки на стадионе.
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