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Мусса Дембеле: "Зенит" – хороший соперник

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле прокомментировал предстоящие матчи с "Зенитом" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Зенит" – хороший соперник. Футболист должен быть готов играть против любой команды.

Нас ждет непростое испытание и хороший матч. Мы не думаем о сопернике, мы сосредоточены своей игре", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
Теги: Зенит Селтик
Сегодня, 19:46
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