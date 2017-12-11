Мусса Дембеле: "Зенит" – хороший соперник

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле прокомментировал предстоящие матчи с "Зенитом" в 1/16 финала Лиги Европы."Зенит" – хороший соперник. Футболист должен быть готов играть против любой команды.Нас ждет непростое испытание и хороший матч. Мы не думаем о сопернике, мы сосредоточены своей игре", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.