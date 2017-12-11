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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Мусса Дембеле: "Зенит" – хороший соперник
Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле прокомментировал предстоящие матчи с "Зенитом" в 1/16 финала Лиги Европы.
"Зенит" – хороший соперник. Футболист должен быть готов играть против любой команды.
Нас ждет непростое испытание и хороший матч. Мы не думаем о сопернике, мы сосредоточены своей игре", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
"Зенит" – хороший соперник. Футболист должен быть готов играть против любой команды.
Нас ждет непростое испытание и хороший матч. Мы не думаем о сопернике, мы сосредоточены своей игре", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
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