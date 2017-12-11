Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:06
Роберто Манчини: "Зениту" нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве (3)
Роберто Манчини: "Зениту" нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве (3)
21:36
"Зенит" вновь оступается (12)
"Зенит" вновь оступается (12)
21:33
Дмитрий Сенников: Балотелли - психологически неустойчивый игрок. Главное - не дать ему развернуться
Дмитрий Сенников: Балотелли - психологически неустойчивый игрок. Главное - не дать ему развернуться
18:07
Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно (13)
Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно (13)
15:08
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
"Зенит" вновь оступается
Питерцы не смогли сломить сопротивление "Ахмата" на выезде и позволили "Спартаку" догнать их по набранным очкам. О том, как "сине-бело-голубые" неудачно проводили этот год - отчёт Rusfootball.info
Суровые (для кое-кого) результаты в туре
Из-за того, что "Спартак" разгромил ЦСКА в главном дерби страны, "Зенит" оказался ниже "красно-белых" в таблице. Если чуть ранее речь шла исключительно о борьбе питерцев за первое место, то теперь надо было хотя бы удержать второе. Уж точно не этого ждали от Манчини - пусть мы говорим только о первом сезоне итальянца в России. Так что "Ахмат" "сине-бело-голубым" надо было необходимо обыгрывать. Или хотя бы играть вничью, чтобы при равенстве очков остаться на своём месте.
Грозный Грозный
"Ахмат" начинал смело, легко и довольно уверенно. То ли так долго вкатывался в игру "Зенит", на фоне которого дерзость более скромной команды выглядела совсем ярко, то ли действительно хозяева были хороши на старте. Отсюда следовали и моменты - сначала не попал в ворота Митришев, а потом классно пробил со штрафного Исмаэл, выстрел которого с огромным трудом нейтрализовал Лодыгин.
Вратарские чудеса
Подвиг голкипера "Зенита" довольно быстро перебил Гудиев своей уверенной игрой на выходе. Кокорин вываливался один на один, но переиграть молодого вратаря не смог - это было первое слово питерцев в атаке за практически двадцать минут. Уже за экватором тайма, после чрезвычайно опасного эпизода, в котором Лео едва ли не забил, Лодыгин ещё раз продемонстрировал класс - на этот раз в ближнем бою.
Прогресса нет
В заключительной части тайма "Зенит" ко всему прочему начал ещё и нервничать. Слишком много было неточных передач в элементарных ситуациях, необязательного (в том смысле, что возникал он не по причине жесткого давления соперника, а не пойми из-за чего) брака и прочих сопутствующих обрывистого и бесконструктивного футбола. Кроме уже упомянутого выхода Кокорина команда Манчини отметилась разве что откровенно жалким, больше от безысходности дальним ударом Жиркова. "Ахмат" же давил характером и явным желанием и выглядел намного лучше гостей - больше владел мячом, грамотнее распоряжался им на подступах к воротам противника и просто выглядел органичнее.
Старый-добрый Кокорин
После перерыва "Зенит" начал приходить в себя, пусть и не сразу. Итогом этого неторопливого возрождения стал стопроцентный момент, с которым питерцы железобетонно должны были выходить вперёд. После удара Ригони случился рикошет, мяч чуть не залетел в ворота (спасла перекладина), а на добивании сплоховал Кокорин. Российский нападающий с метра засандалил выше цели и лишил команду самого явного шанса забить в этом матче. Да уж, это не тот Александр, которого все так хвалили в начале сезона...
Гроза нолями
Начатое гости так и не завершили. "Зенит" довольно быстро вернулся к серости первого тайма, в которой находилось место лишь вялым подходам к штрафной площади, но никак не проникновению в неё. Необстрелянного Капленко, вышедшего впервые в старте, сменил Шатов, но слишком сильно это "сине-бело-голубым" не помогло.
Ну не так же поздно...
Лишь в самом конце встречи случилась пара эпизодов у питерцев, которые можно было воплотить в забитые мячи. Но в первом случае вовремя подставил руки Гудиев, а во втором - голову защитник Вилькер. Компенсированное время пролетело незаметно и очнувшиеся почему-то только в последние мгновения питерцы ничего исправить уже не могли. "Зенит" опять теряет очки, а "Спартак" догоняет питерцев в таблице.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев (Мохаммади, 72), Сампайо, Анхель, Семёнов, Иванов, Исмаэл, Роши, Митришев (Садаев, 80), Лео (Балай, 85)
"Зенит": Лодыгин, Кришито, Иванович, Мевля (Дриусси, 72), Кузяев, Паредес, Ригони, Краневиттер, Капленко (Шатов, 57 (Полоз, 88)), Жирков, Кокорин
Предупреждения: Иванов, 27, Жирков, 27, Сампайо, 77, Уциев, 77, Паредес, 77
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Суровые (для кое-кого) результаты в туре
Из-за того, что "Спартак" разгромил ЦСКА в главном дерби страны, "Зенит" оказался ниже "красно-белых" в таблице. Если чуть ранее речь шла исключительно о борьбе питерцев за первое место, то теперь надо было хотя бы удержать второе. Уж точно не этого ждали от Манчини - пусть мы говорим только о первом сезоне итальянца в России. Так что "Ахмат" "сине-бело-голубым" надо было необходимо обыгрывать. Или хотя бы играть вничью, чтобы при равенстве очков остаться на своём месте.
Грозный Грозный
"Ахмат" начинал смело, легко и довольно уверенно. То ли так долго вкатывался в игру "Зенит", на фоне которого дерзость более скромной команды выглядела совсем ярко, то ли действительно хозяева были хороши на старте. Отсюда следовали и моменты - сначала не попал в ворота Митришев, а потом классно пробил со штрафного Исмаэл, выстрел которого с огромным трудом нейтрализовал Лодыгин.
Вратарские чудеса
Подвиг голкипера "Зенита" довольно быстро перебил Гудиев своей уверенной игрой на выходе. Кокорин вываливался один на один, но переиграть молодого вратаря не смог - это было первое слово питерцев в атаке за практически двадцать минут. Уже за экватором тайма, после чрезвычайно опасного эпизода, в котором Лео едва ли не забил, Лодыгин ещё раз продемонстрировал класс - на этот раз в ближнем бою.
Прогресса нет
В заключительной части тайма "Зенит" ко всему прочему начал ещё и нервничать. Слишком много было неточных передач в элементарных ситуациях, необязательного (в том смысле, что возникал он не по причине жесткого давления соперника, а не пойми из-за чего) брака и прочих сопутствующих обрывистого и бесконструктивного футбола. Кроме уже упомянутого выхода Кокорина команда Манчини отметилась разве что откровенно жалким, больше от безысходности дальним ударом Жиркова. "Ахмат" же давил характером и явным желанием и выглядел намного лучше гостей - больше владел мячом, грамотнее распоряжался им на подступах к воротам противника и просто выглядел органичнее.
Старый-добрый Кокорин
После перерыва "Зенит" начал приходить в себя, пусть и не сразу. Итогом этого неторопливого возрождения стал стопроцентный момент, с которым питерцы железобетонно должны были выходить вперёд. После удара Ригони случился рикошет, мяч чуть не залетел в ворота (спасла перекладина), а на добивании сплоховал Кокорин. Российский нападающий с метра засандалил выше цели и лишил команду самого явного шанса забить в этом матче. Да уж, это не тот Александр, которого все так хвалили в начале сезона...
Гроза нолями
Начатое гости так и не завершили. "Зенит" довольно быстро вернулся к серости первого тайма, в которой находилось место лишь вялым подходам к штрафной площади, но никак не проникновению в неё. Необстрелянного Капленко, вышедшего впервые в старте, сменил Шатов, но слишком сильно это "сине-бело-голубым" не помогло.
Ну не так же поздно...
Лишь в самом конце встречи случилась пара эпизодов у питерцев, которые можно было воплотить в забитые мячи. Но в первом случае вовремя подставил руки Гудиев, а во втором - голову защитник Вилькер. Компенсированное время пролетело незаметно и очнувшиеся почему-то только в последние мгновения питерцы ничего исправить уже не могли. "Зенит" опять теряет очки, а "Спартак" догоняет питерцев в таблице.
Чемпионат России
20 тур
"Ахмат" - "Зенит" 0:0
20 тур
"Ахмат" - "Зенит" 0:0
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев (Мохаммади, 72), Сампайо, Анхель, Семёнов, Иванов, Исмаэл, Роши, Митришев (Садаев, 80), Лео (Балай, 85)
"Зенит": Лодыгин, Кришито, Иванович, Мевля (Дриусси, 72), Кузяев, Паредес, Ригони, Краневиттер, Капленко (Шатов, 57 (Полоз, 88)), Жирков, Кокорин
Предупреждения: Иванов, 27, Жирков, 27, Сампайо, 77, Уциев, 77, Паредес, 77
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.