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"Зенит" вновь оступается

"Зенит" вновь оступаетсяПитерцы не смогли сломить сопротивление "Ахмата" на выезде и позволили "Спартаку" догнать их по набранным очкам. О том, как "сине-бело-голубые" неудачно проводили этот год - отчёт Rusfootball.info

Суровые (для кое-кого) результаты в туре

Из-за того, что "Спартак" разгромил ЦСКА в главном дерби страны, "Зенит" оказался ниже "красно-белых" в таблице. Если чуть ранее речь шла исключительно о борьбе питерцев за первое место, то теперь надо было хотя бы удержать второе. Уж точно не этого ждали от Манчини - пусть мы говорим только о первом сезоне итальянца в России. Так что "Ахмат" "сине-бело-голубым" надо было необходимо обыгрывать. Или хотя бы играть вничью, чтобы при равенстве очков остаться на своём месте.

Грозный Грозный

"Ахмат" начинал смело, легко и довольно уверенно. То ли так долго вкатывался в игру "Зенит", на фоне которого дерзость более скромной команды выглядела совсем ярко, то ли действительно хозяева были хороши на старте. Отсюда следовали и моменты - сначала не попал в ворота Митришев, а потом классно пробил со штрафного Исмаэл, выстрел которого с огромным трудом нейтрализовал Лодыгин.

Вратарские чудеса

Подвиг голкипера "Зенита" довольно быстро перебил Гудиев своей уверенной игрой на выходе. Кокорин вываливался один на один, но переиграть молодого вратаря не смог - это было первое слово питерцев в атаке за практически двадцать минут. Уже за экватором тайма, после чрезвычайно опасного эпизода, в котором Лео едва ли не забил, Лодыгин ещё раз продемонстрировал класс - на этот раз в ближнем бою.

Прогресса нет

В заключительной части тайма "Зенит" ко всему прочему начал ещё и нервничать. Слишком много было неточных передач в элементарных ситуациях, необязательного (в том смысле, что возникал он не по причине жесткого давления соперника, а не пойми из-за чего) брака и прочих сопутствующих обрывистого и бесконструктивного футбола. Кроме уже упомянутого выхода Кокорина команда Манчини отметилась разве что откровенно жалким, больше от безысходности дальним ударом Жиркова. "Ахмат" же давил характером и явным желанием и выглядел намного лучше гостей - больше владел мячом, грамотнее распоряжался им на подступах к воротам противника и просто выглядел органичнее.

Старый-добрый Кокорин

После перерыва "Зенит" начал приходить в себя, пусть и не сразу. Итогом этого неторопливого возрождения стал стопроцентный момент, с которым питерцы железобетонно должны были выходить вперёд. После удара Ригони случился рикошет, мяч чуть не залетел в ворота (спасла перекладина), а на добивании сплоховал Кокорин. Российский нападающий с метра засандалил выше цели и лишил команду самого явного шанса забить в этом матче. Да уж, это не тот Александр, которого все так хвалили в начале сезона...

Гроза нолями

Начатое гости так и не завершили. "Зенит" довольно быстро вернулся к серости первого тайма, в которой находилось место лишь вялым подходам к штрафной площади, но никак не проникновению в неё. Необстрелянного Капленко, вышедшего впервые в старте, сменил Шатов, но слишком сильно это "сине-бело-голубым" не помогло.

Ну не так же поздно...

Лишь в самом конце встречи случилась пара эпизодов у питерцев, которые можно было воплотить в забитые мячи. Но в первом случае вовремя подставил руки Гудиев, а во втором - голову защитник Вилькер. Компенсированное время пролетело незаметно и очнувшиеся почему-то только в последние мгновения питерцы ничего исправить уже не могли. "Зенит" опять теряет очки, а "Спартак" догоняет питерцев в таблице.


Чемпионат России

20 тур

"Ахмат" - "Зенит" 0:0


"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев (Мохаммади, 72), Сампайо, Анхель, Семёнов, Иванов, Исмаэл, Роши, Митришев (Садаев, 80), Лео (Балай, 85)

"Зенит": Лодыгин, Кришито, Иванович, Мевля (Дриусси, 72), Кузяев, Паредес, Ригони, Краневиттер, Капленко (Шатов, 57 (Полоз, 88)), Жирков, Кокорин

Предупреждения: Иванов, 27, Жирков, 27, Сампайо, 77, Уциев, 77, Паредес, 77

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Сегодня, 21:36
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№12 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это же не Спартак догоняет Зенит в таблице, а Зенит догнал спартаковцев, как-то так.
Регистрация: 20.03.2014
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:03) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Зина не оступилась, она грянулась о землю, раскинув вислые груди, намятые мозолистыми руками горцев, мазутными лапами кочегаров, красно-белыми руками в латах гладиаторов. Осталось шалаву закопать.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: irv Курск (Сегодня, 22:02) #
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online

И Дзюбы нет. Мелочь, а приятно ) хотя какая мелочь, 3 ляма))


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
№9 Написал: Хидя (Сегодня, 22:00) #
  • -1
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online

Цитата: acuk
Да, чемпионат очень интересный. Если в итоге Локо не станет чемпионом, а станет кто-то другой, пожалуй один из лучших тогда будет в истории.

кто то другой, по игре должен быть Спартак. Пожалуй соглашусь.
Регистрация: 13.03.2017
№8 Написал: holod хамина (Сегодня, 21:59) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
вялая игра зенита....катастрофически много брака и недопонимания на поле...один гол должны были забивать...так что не отошли еще от летаргического состояния...
Регистрация: 16.05.2011
№7 Написал: irv Курск (Сегодня, 21:59) #
  • +2
  •  (4)
online

Усиление зениту нужно. А то 5 аргентинцев мало. Надо ещё 4 уругвайца )))


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
№6 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (2)
online

Я уже давненько перестал смотреть матчи Зенита в чемпионате России,бесполезная трата времени,а периодически видеть как они феерический обыгрывают условный Тосно 5:0 тоже желания нет,в лиге Европы ещё что то получается,а так .......
Регистрация: 3.02.2015
№5 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 21:49) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, чемпионат очень интересный. Если в итоге Локо не станет чемпионом, а станет кто-то другой, пожалуй один из лучших тогда будет в истории.
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: кандид (Сегодня, 21:44) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: stepanmlc
надо еще вбухать 100 лямов на рыгонь и педеросов

А , где вся Питерская камарилья ? Где Все эти фурсенки и ему подобные ?
Регистрация: 29.09.2016
№3 Написал: Valeri Aseev не в свинарнике (Сегодня, 21:43) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
надо еще вбухать 100 лямов на рыгонь и педеросов

Надо еще одного дриуси за двадцать лямов купить на лавку.
Регистрация: 30.10.2016
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:43) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: stepanmlc
надо еще вбухать 100 лямов на рыгонь и педеросов

Щас Манчини пожалуется на короткую скамейку и всё будет. Газром забашляет, Россия не обеднеет.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:38) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
надо еще вбухать 100 лямов на рыгонь и педеросов


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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