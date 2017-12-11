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Хаби Алонсо: ни "ПСЖ", ни "Реал" не могут быть рады такому жребию

Бывший полузащитник "Реала" Хаби Алонсо считает, что в мадридском клубе не рады жребию в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что мадридцы встретятся с "ПСЖ".

"Ни "ПСЖ", ни "Реал" не могут быть рады такому жребию. Но матчи выйдут эффектными. Мы должны ждать много голов. С одной стороны есть Неймар и Кавани, с другой – Криштиану Роналду и Бензема. Еще есть Мбаппе. Он очень быстро прогрессирует, и у него большое будущее", - цитирует Алонсо AFP.
Сегодня, 20:26
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