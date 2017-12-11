Первый канал в прямом эфире будет транслировать матч "Реал" - "Барселона"

Первый канал покажет матч чемпионата Испании "Реал" – "Барселона". Игра 17-го тура ла лиги состоится 23 декабря, начало трансляции – 14.50 (мск).Встреча пройдет в Мадриде на арене "Сантьяго-Бернабеу"."Встречи между двумя этими клубами традиционно приковывают к себе внимание миллионов болельщиков по всему миру", – сказали в пресс-службе Первого канала.