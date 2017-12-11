Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Первый канал в прямом эфире будет транслировать матч "Реал" - "Барселона"

Первый канал покажет матч чемпионата Испании "Реал" – "Барселона". Игра 17-го тура ла лиги состоится 23 декабря, начало трансляции – 14.50 (мск).

Встреча пройдет в Мадриде на арене "Сантьяго-Бернабеу".

"Встречи между двумя этими клубами традиционно приковывают к себе внимание миллионов болельщиков по всему миру", – сказали в пресс-службе Первого канала.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 20:39
Напечатать
9
(2)
№9 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Бавария»
Первый канал футбол показывать не умеет! Эрнст на видит разницы между футболом и "Давай поженимся"! Так показывать футбол, как это делает первый, НЕЛЬЗЯ!


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№8 Написал: Орнитолог (Сегодня, 21:24) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Популяризация спорта от госканала... Вот - попа, а вот - его лизация... Че там в прошлом туре показали кроме болотного междусобойчика и дебила гиберниева? ГОСканал, правда...
А не могли бы ВЫ, от государства - ВXYЙ срулить, от вас пользы немае? МуДко, е*аный в свой питерский насос моторист - стрелков!!! За допинг!!! Например... Чтож за допинг такой. писта питерская?


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№7 Написал: FERRUM2007 (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: TheOx129
Хорошая новость, жаль Гусев будет у микрофона

Как по мне, Гусев отличный комментатор.
Регистрация: 11.11.2007
№6 Написал: юрарассказов (Сегодня, 21:16) #
  • +1
  •  (7)

Обязательно буду смотреть.
Регистрация: 5.11.2017
№5 Написал: TheOx129 (Сегодня, 21:02) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая новость, жаль Гусев будет у микрофона


--------------------
Не каждому дано болеть за лучшую команду страны..
Регистрация: 22.11.2017
№4 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 20:58) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
С чего бы это???? Никак выборы на носу.. Народу решили кость кинуть..


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 20:53) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пока еб.нный матчТП нех.ра не может - первый анал все-таки покажет.

Удивительно.

Кто комментить будет? Гусев?
Не удивлюсь, если матч будет идти с запаздыванием.
Любит первый анал футбол считать чем-то не важным.


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: tuner (Сегодня, 20:44) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Ростов»
Хороший выбор. И отличный подарок. Настоящее пиршество для футбольных гурманов! Спасибо, 1 канал, от души...Жаль, что наши футболисты будут уже на далёких тёплых пляжах проводить свои отпуска и не посмотрят. Очень жалко ребят. Они так и будут думать, что умеют играть в футбол.
Регистрация: 29.08.2015
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Берегите себя ( С )


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.