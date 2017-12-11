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"Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" и ушел на перерыв на втором месте

"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России.

Чемпионат России

20 тур

"Ахмат" – "Зенит" 0:0

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев (Мохаммади, 72), Сампайо, Анхель, Семёнов, Иванов, Исмаэл, Роши, Митришев (Садаев, 80), Лео (Балай, 85)

"Зенит": Лодыгин, Кришито, Иванович, Мевля (Дриусси, 72), Кузяев, Паредес, Ригони, Краневиттер, Капленко (Шатов, 57 (Полоз, 88)), Жирков, Кокорин

Предупреждения: Иванов, 27, Жирков, 27, Сампайо, 77, Уциев, 77, Паредес, 77
Сегодня, 21:24
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133
(5)
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№133 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 22:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kuzz
Это точно. Для начала со второго места вас сместим. Ваше любимое-третье...
3-е за конями им нужнее, Путилин подтвердит

тогда спартак вычеркиваем
Регистрация: 20.07.2009
№132 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:05) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
С этим надо что-то делать. Перерыв - на него вся надежда.

Возможно в перерыве и назначат Манчини тренером сборной Италии, и тогда еще все возможно.
Регистрация: 20.03.2014
№131 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 22:05) #
  • +3
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online

Да уж опасная ситуация. Надеюсь перерыв делу поможет. Ну Локо конечно прет. Вот это неожиданность!!!


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007
№130 Написал: valeur Смоленск (Сегодня, 22:04) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: waldemar
Это КАКОШКА

Не искажайте фамилию хорошего игрока. Его фамилия КАКАШКА.
Регистрация: 29.09.2012
№129 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01) #
  • -3
  •  (9)
online

ЛЕ приоритет. Все остальное (особенно Спартак) - гавно
Регистрация: 12.11.2007
№128 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:59) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ахилл
Цитата: acetophenon
С этим надо что-то делать. Перерыв - на него вся надежда.


Это точно. Для начала со второго места вас сместим. Ваше любимое-третье...

3-е за конями им нужнее, Путилин подтвердит
Регистрация: 30.08.2009
№127 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 21:58) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Пивовед,
У нас они будут ,а у вас??
Регистрация: 24.05.2017
№126 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:57) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
С этим надо что-то делать. Перерыв - на него вся надежда.


Это точно. Для начала со второго места вас сместим. Ваше любимое-третье...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№125 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:55) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
С этим надо что-то делать. Перерыв - на него вся надежда.

Выбросить в мусорку еще 100 лямов
Регистрация: 2.02.2012
№124 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:55) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ssskkkbbb
Цитата: Сибирячок
Игрой Блю Бакланс удовлетворён полностью.

Де Зуев, не беси гомосек, свали уже

С о с и болт Зюбы, не жалея ни себя, ни болт.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№123 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: waldemar
Цитата: Manchester United
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Манчини понятно о чём будет плакаться, о недоукомплектованности состава!

сейчас скажет что поле говно,все мешало,судьи не помогали и тд

Уже в перерыве ЛАТИНОС плакался что поле плохое ,что АХМАТ только сидит в обороне

Манчини будет держать кубок Лиги Европы над головой. Зачем ему плакаться.
Регистрация: 17.04.2017
№122 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Цитата: ZeArt83
Цитата: oukb8071988
сейчас только увидел момент с какоримым как же ржу неистово joy

Как я то поржал когда было 7-0 joy

встань перед зеркалом и поржи

ок, встал........5-1?7-0, 5-1, 7-0.....


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№121 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 21:55) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Игрой Блю Бакланс удовлетворён полностью.



ахахахаха!!!
Класс!

Блю бакланс))Надо запомнить!!!!


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№120 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 21:53) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хидя
Кокорину просто надо спасать свой талант срочно. В этом днище он так и пудет болтаться от сезона к сезону в подающих надежды. Вот уже сейчас все дерьмо бакланы на него вылили. Ему к Паше надо возвращаться, он без него просто не может раскрыться до конца..

если дно у тебя над головой постоянно.... ты задница?


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№119 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:53) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хидя
Фурсенко и ВВП обещал что он воспитывает отечественных футболистов к домашнему чемпионату мира

а потом пришел футбольный человек и подготовки как не было, так и не появилось, спонсоры разбежались, судейские скандалы и фиаско за фиаско
Регистрация: 20.07.2009
№118 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
Нет слов. Кокорин г.....н.

Кумир бомжеграда стал го....ом laughing


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№117 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:52) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xixidok
если коротко, Кокорин в пустые вороты с метра не попал..))
..и вот такие люди запрещают своим детям ковыряться в носу?!


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017
№116 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:52) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Вот потеха будет, если Зенька не выиграет чемпионство...


Если вы из пятерки вылетите смеху будет тоже достаточно
Регистрация: 2.02.2012
№115 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 21:52) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Игрой Блю Бакланс удовлетворён полностью.

Де Зуев, не беси гомосек, свали уже


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№114 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:51) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
маленькие бомжЫ,
газовые бомжЫ,
нужно ещё сто миллионов,
чтоб лопнули они...
laughing laughing


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№113 Написал: кандид (Сегодня, 21:51) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: sanyapytilin
Цитата: oukb8071988
Цитата: ZeArt83
Как я то поржал когда было 7-0

Возвращается болельщик цска/зенита домой после дерби, а там его жену три мужика е*ут. Ну он спокойно садится в кресло и томно произносит - "ну не семь же"

Суровый челябинский юморок, петросян просто в шоке...
Сочиняю на ходу, приходит спартач с двумя друзьями домой после дерби, а там семеро его жену жарят, видя его они извиняясь говорят, заходите, мы уже уходим. БУГАГА, правда?

Че , очко подзажило чуток ? Вы с бомжами прям голубки - идилия у вас прям , с порваными ж.. пами . В этом году по два раза вас поимели . Да и МЮ в Москве показал ваше место
Регистрация: 29.09.2016
№112 Написал: Хидя (Сегодня, 21:51) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: sanyapytilin
Цитата: Хидя
Цитата: sanyapytilin
Вот потеха будет, если Зенька не выиграет чемпионство...

Ась? тут сейчас вопрос за попадание в 3ку подвис...


Фурсенко обещал...я ему верю всегда)

Фурсенко и ВВП обещал что он воспитывает отечественных футболистов к домашнему чемпионату мира...Думаю, ему уже в Лондоне надо себе место подыскивать к июлю месяцу...
Регистрация: 13.03.2017
№111 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:51) #
  • -3
  •  (9)

Слуцкого берите! smile


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№110 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:49) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: irv
Смотрите, обратная замена Шатова говорит о том, что тренер не уверен в своих действиях.

травма Мевли вот и поставил, а если ты футболист, а не калека играй где поставят, Кузяева постоянно перемещают и ему это не мешает, Жиркову тоже не мешает, Кришито не мешает, Ивановичу не мешает, а Шатову мешает...
Регистрация: 20.07.2009
№109 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 21:49) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Викторис
Тройка такая будет в конце сезона, но кто на каком месте увидем


Если уровень команд будет таким же как сейчас, Зенит в тройку не попадёт, тут к бабке не ходи. Локо в деле не видел, но Спартак сейчас на голову сильней Зенита по игре, несмотря на Ливер. ЦСКА, Краснодар ,Зенит- в таком порядке претенденты на 3 место.
Регистрация: 15.03.2012
№108 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:49) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Игрой Блю Бакланс удовлетворён полностью.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№107 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хидя
Цитата: sanyapytilin
Вот потеха будет, если Зенька не выиграет чемпионство...

Ась? тут сейчас вопрос за попадание в 3ку подвис...


Фурсенко обещал...я ему верю всегда)


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№106 Написал: Хидя (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (8)
online

Кокорину просто надо спасать свой талант срочно. В этом днище он так и будет болтаться от сезона к сезону в подающих надежды. Вот уже сейчас все дерьмо бакланы на него вылили. Ему к Паше надо возвращаться, он без него просто не может раскрыться до конца..
Регистрация: 13.03.2017
№105 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:48) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: irv
Адекватным болельщикам Зенита. Смотрите, обратная замена Шатова говорит о том, что тренер не уверен в своих действиях.

тренер уверен в своих действиях. если бы не был не уверен. так бы и оставил шатова на поле.. который через 10 минут после выхода сдох


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Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
№104 Написал: irv Курск (Сегодня, 21:46) #
  • +5
  •  (9)
online

Адекватным болельщикам Зенита. Смотрите, обратная замена Шатова говорит о том, что тренер не уверен в своих действиях. Он посадил на лавку Дзюбу, и как бы я его не любил, он смотрелся бы не хуже купленных аргентинцев. Усиление в перерыв? А куда ещё усилять? У вас реально сильный состав. Но тренера нет.


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
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