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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" и ушел на перерыв на втором месте
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России.
Чемпионат России
20 тур
"Ахмат" – "Зенит" 0:0
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев (Мохаммади, 72), Сампайо, Анхель, Семёнов, Иванов, Исмаэл, Роши, Митришев (Садаев, 80), Лео (Балай, 85)
"Зенит": Лодыгин, Кришито, Иванович, Мевля (Дриусси, 72), Кузяев, Паредес, Ригони, Краневиттер, Капленко (Шатов, 57 (Полоз, 88)), Жирков, Кокорин
Предупреждения: Иванов, 27, Жирков, 27, Сампайо, 77, Уциев, 77, Паредес, 77
Чемпионат России
20 тур
"Ахмат" – "Зенит" 0:0
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев (Мохаммади, 72), Сампайо, Анхель, Семёнов, Иванов, Исмаэл, Роши, Митришев (Садаев, 80), Лео (Балай, 85)
"Зенит": Лодыгин, Кришито, Иванович, Мевля (Дриусси, 72), Кузяев, Паредес, Ригони, Краневиттер, Капленко (Шатов, 57 (Полоз, 88)), Жирков, Кокорин
Предупреждения: Иванов, 27, Жирков, 27, Сампайо, 77, Уциев, 77, Паредес, 77
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