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"Локомотив" одержал уверенную победу над "Тосно"

"Локомотив" в гостях победил "Тосно" со счетом 3:1 в матче 20-го тура чемпионата России.

Чемпионат России

20 тур

"Тосно" – "Локомотив" 1:3

Голы: Труич, 69 - Фарфан, 19, 73, Эдер, 54.

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Мелкадзе, 67), Палиенко (Роша, 58), Мирзов, Карницкий, Марков, Труич.

"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, И. Денисов, Коломейцев (Ротенберг, 90), Фернандеш (Ан. Миранчук, 81), Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер (Тарасов, 67).

Предупреждения: Игнатьев, 33, Палиенко, 44, Дугалич, 73, Коченков, 87.
Сегодня, 21:26
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№38 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ZeArt83
Я думаю чемпион в принципе ясен.Лучше вы чем свиньи.А то у них совсем крышу сносит от мнимого величия.

да не ясно ничего... Первый после перерыва Спартак, плюс еще Краснодар и Зенит напоследок. Да, радует, что возвращается капитан команды и один из лучших(если не лучший) защитников чемпионата Чорлука, Ари, вице-капитан и единственный вратарь в команде Гильерме(как мы без вратаря два месяца играем - я хз), плюс может будет усиление(Караваева бы), но называть нас чемпионами - это просто смешно. Игра все покажет. Но идем хорошо, это да smirk
Регистрация: 12.06.2016
№37 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Похоже Семин отбирает второй заявленный Фурсенко титул в сезоне.
Регистрация: 20.03.2014
№36 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Локо обязан брать золото. Просрете-на себя только пеняйте...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№35 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 21:59) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: P.V.
Похоже у паровоза тормоза отказали . Лихо несутся к чемпионству

Тормоза придумали трусы.
Регистрация: 3.06.2014
№34 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt83
Я думаю чемпион в принципе ясен.Лучше вы чем свиньи.А то у них совсем крышу сносит от мнимого величия.

Знаешь, у многих мысли сходятся, лучше паровозы чем бомжи с Баклан-арены.
Регистрация: 20.03.2014
№33 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 21:57) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Тосно нынче бились как львы(в отличие слива 0:5 свои зёмам) Шпалыч аж перекрестился -- видать посулили бабулек с питерского обкома-газпрёма...но облом ..бывает..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№32 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 21:56) #
  • +2
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Болеет за:
«Локомотив»
Campos,
Цитата: Campos
Постой, паровоз,

Не стучите, колёса,

Палыч, нажми на тормоза!

Навеяло...
месье, же нёманж па сис жур!..
Регистрация: 3.06.2014
№31 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 21:54) #
  • -4
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я думаю чемпион в принципе ясен.Лучше вы чем свиньи.А то у них совсем крышу сносит от мнимого величия.
Регистрация: 11.12.2017
№30 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:52) #
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online

Цитата: sanyapytilin
Только Дзюбу в аренду не берите, не фартовый он...
.


тттсссссссссссссссссссссссссссссс, им нужен Дзюба


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№29 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:51) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sanyapytilin
Только Дзюбу в аренду не берите, не фартовый он...
Там и Ари поправится к марту, плюс Чорлука.

Они уже поправились. А Дзю нам не нужен, и так 3 напа + Галаджан да Тугарев, из Казанки, перспективный.
Регистрация: 21.03.2011
№28 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:50) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: alexey.shomin.9
Поздравляю ЛОКО и искренне рад за их лидерство в ЧР!Завидую,но белой завистью..)

Спасибо на добром слове.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№27 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 21:49) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Поздравляю ЛОКО и искренне рад за их лидерство в ЧР!Завидую,но белой завистью..)
Регистрация: 30.10.2012
№26 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:45) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой!!!!!!!! 8 очков отрыва лучше 6! Спасибо, команда!! Фара!!!!!!!!!!!!!!


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№25 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (8)

Браво, лохомоты! Браво, Палыч!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№24 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:41) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar
Цитата: zen-it
Поздравляю с чемпионством!!!

Ещё 10 туров ,дурень!

Там все в порядке, команда сыграна! Плюс фарт бешеный!
Так, что первое место ихо! А вот за второе поборемся!
Регистрация: 5.04.2017
№23 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:41) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar
Ещё 10 туров ,дурень!

Ну да, вы известные мастера набирать 33 очка в 11 матчах...


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№22 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:39) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
С очень важной и нужной победой, на перерыв на позитиве и с надеждой на усиление.
Регистрация: 29.10.2010
№21 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Поздравляю с чемпионством!!!

Ещё 10 туров ,дурень!
Регистрация: 30.08.2015
№20 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:37) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поздравляю с чемпионством!!!
Регистрация: 5.04.2017
№19 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:36) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Все молодцы, команду с зимним "чемпионством".
Теперь можно с чувством выполненного долга и в отпуск.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№18 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:36) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Только Дзюбу в аренду не берите, не фартовый он...
Там и Ари поправится к марту, плюс Чорлука.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№17 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:35) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
чемпион известен...


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№16 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:35) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Царь Руссо
Цитата: styh
Отлично. Дела идут. Привет убице и стрихнину. А так же Смородской.

да уж, интересно Убицу почитать, теорию про то что Смородская топ,а Палыч откатный алкаш. Володька,выходи, подлый трус!

Голова как арбуз))!


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:35) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Локо молодцы! тянут и тянут себе потихоньку, без шуму и пыли..


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№14 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:34) #
  • +6
  •  (6)
online

Локомотив с уверенной выездной победой!
У команды Сёмина похоже вообще нет
слабых мест...
Регистрация: 7.05.2010
№13 Написал: MrRaf Россия (Сегодня, 21:34) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Братва с победой!!!)

НЕ СТОЙ НА ПУТИ,ИДЕТ ЛОКОМОТИВ!!!! sunglasses
Регистрация: 16.02.2016
№12 Написал: Климак 32 (Сегодня, 21:33) #
  • +9
  •  (9)

Покатило..... Всех красно-зеленых с победой!


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№11 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:33) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Похоже у паровоза тормоза отказали . Лихо несутся к чемпионству


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№10 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 21:33) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: styh
Отлично. Дела идут. Привет убице и стрихнину. А так же Смородской.

да уж, интересно Убицу почитать, теорию про то что Смородская топ,а Палыч откатный алкаш. Володька,выходи, подлый трус!
Регистрация: 9.11.2011
№9 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CHELSEA-LOKO
Спасибо вам за все Палыч, без вас мы не кто!

Ну "никто" пишется все-таки слитно и через "и".
А Палыч запятыми выделяется. :)


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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