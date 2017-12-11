"Локомотив" одержал уверенную победу над "Тосно"

"Локомотив" в гостях победил "Тосно" со счетом 3:1 в матче 20-го тура чемпионата России.Чемпионат России20 турТруич, 69 - Фарфан, 19, 73, Эдер, 54."Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Мелкадзе, 67), Палиенко (Роша, 58), Мирзов, Карницкий, Марков, Труич."Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, И. Денисов, Коломейцев (Ротенберг, 90), Фернандеш (Ан. Миранчук, 81), Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер (Тарасов, 67).Предупреждения: Игнатьев, 33, Палиенко, 44, Дугалич, 73, Коченков, 87.