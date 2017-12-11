Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:06
Роберто Манчини: "Зениту" нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве (3)
Роберто Манчини: "Зениту" нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве (3)
21:36
"Зенит" вновь оступается (12)
"Зенит" вновь оступается (12)
21:33
Дмитрий Сенников: Балотелли - психологически неустойчивый игрок. Главное - не дать ему развернуться
Дмитрий Сенников: Балотелли - психологически неустойчивый игрок. Главное - не дать ему развернуться
18:07
Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно (13)
Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно (13)
15:08
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
"Локомотив" одержал уверенную победу над "Тосно"
"Локомотив" в гостях победил "Тосно" со счетом 3:1 в матче 20-го тура чемпионата России.
Чемпионат России
20 тур
"Тосно" – "Локомотив" 1:3
Голы: Труич, 69 - Фарфан, 19, 73, Эдер, 54.
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Мелкадзе, 67), Палиенко (Роша, 58), Мирзов, Карницкий, Марков, Труич.
"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, И. Денисов, Коломейцев (Ротенберг, 90), Фернандеш (Ан. Миранчук, 81), Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер (Тарасов, 67).
Предупреждения: Игнатьев, 33, Палиенко, 44, Дугалич, 73, Коченков, 87.
Чемпионат России
20 тур
"Тосно" – "Локомотив" 1:3
Голы: Труич, 69 - Фарфан, 19, 73, Эдер, 54.
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Мелкадзе, 67), Палиенко (Роша, 58), Мирзов, Карницкий, Марков, Труич.
"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, И. Денисов, Коломейцев (Ротенберг, 90), Фернандеш (Ан. Миранчук, 81), Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер (Тарасов, 67).
Предупреждения: Игнатьев, 33, Палиенко, 44, Дугалич, 73, Коченков, 87.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.