Эмилио Бутрагеньо: было бы лучше сыграть с "ПСЖ" попозже

Директор "Реала" по международным связям Эмилио Бутрагеньо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов оказалась не самой лучшей. На этой стадии мадридцы сыграют с "ПСЖ"."Это капризы жребия. "Реал" и "ПСЖ" хотят выиграть Лигу чемпионов. Было бы лучше встретиться попозже. Нужно очень хорошо подготовиться. "ПСЖ" очень опасная команда с отличными игроками. Матчи не имеют фаворита. Игры будут открытыми, поскольку обе команды любят атаковать", - цитирует Бутрагеньо AFP.