Дмитрий Сенников: Балотелли - психологически неустойчивый игрок. Главное - не дать ему развернуться

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов.- Жребий достаточно хороший. Не могу сказать, что самый легкий соперник, но это лучше, чем, например, «Арсенал», «Марсель» или дортмундская «Боруссия». Все-таки «Ницца» в этом сезоне играет нестабильно: они и на выезде далеко не всегда уверенно выглядят, и дома порой крупно проигрывают. Если в прошлом сезоне «Ницца» боролась за высокие места, то, конечно, сейчас этого нет. Конечно, загадка, как они поведут в матчах с «Локомотивом», но считаю, что у железнодорожников здесь хорошие шансы за счет порядка и стабильной игры победить этого соперника. Важно отметить, что Балотелли — личность, игрок с харизмой. Он придает уверенность партнерам по команде. «Ницца» с ним и без него — это две разные команды. Но он не всегда психологически устойчив: если не дать ему развернуться, то он начинает нервничать и показывает не самую лучшую свою игру. Поэтому все в руках защитников.- Противостояние с «Атлетиком», как мне кажется, будет похоже на то, что было с испанской «Севильей». С той только разницей, что соперничество здесь уже не в группе: здесь уже будет борьба за каждый мяч. Испанцы — не совсем удобный соперник: тут нужно со всей серьезностью отнестись к противостоянию. Хотя, конечно, эта команда будет послабее «Севильи». И здесь тоже есть шансы. Вопрос только в том, как все наши команды подойдут к возобновлению сезона после перерыва. Все-таки тот же чемпионат Испании надолго не прерывается. И для соперников, конечно, это может стать преимуществом, потому что они будут в игровом тонусе.- Будет интересное противостояние. Тем более в составе этой команды есть игроки, выступавшие в чемпионате России. Мы знаем, что «Црвена Звезда» выбила из Лиги Европы «Краснодар». Поэтому опять же будет интересно. Не могу сказать, что кому-то здесь будет легко, но ЦСКА клуб более именитый. Играл в Лиге чемпионов с совсем другими соперниками. Так что шансы у армейцев есть. Только вот и забила, и пропустила «Црвена Звезда» на групповом этапе довольно мало. Получается, что команда достаточно закрытая. Сможет ли ЦСКА противостоять такой массированной обороне? ЦСКА достаточно непредсказуем: сначала победил на выезде «Бенфику» и «Базель», достойно сыграл в гостях с «Манчестер Юнайтед», потом проиграл неожиданно крупно «Спартаку» - 0:3. Предугадать тут что-то очень сложно.- «Селтик» сейчас не тот гранд, который в свое время громил всех. Сейчас команда у них ниже уровнем, футболисты не такие известные. Если говорить о выступлении команды в Лиге чемпионов, то мы видим, что они крупно проиграли «ПСЖ», набрали всего три очка. Даже «Андерлехту» дома уступили, но за счет того, что забили больше голов на чужом поле, вышли дальше в Лигу Европы. «Селтику» будет тяжело играть против соперника, который владеет инициативой. Тот, кто держит мяч, тот и доминирует. Это показали «ПСЖ» и «Бавария». Поэтому думаю, что у «Зенита» хорошие возможности.