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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив": фарфаническое завершение года!
"Локомотив" обыграл "Тосно" со счетом 3:1 в матче 20-го тура чемпионата России. Дубль во встрече оформил полузащитник железнодорожников Джефферсон Фарфан, для которого этот гол стал 8-м в 14 играх премьер-лиги, а также 8-м в последних 6 встречах.
"ФАРФАНическое завершение года! Спасибо, парни!" – говорится в сообщении "Локомотива".
"ФАРФАНическое завершение года! Спасибо, парни!" – говорится в сообщении "Локомотива".
ФАРФАНическое завершение года! Спасибо, парни! ???#ТосноЛоко 1:3 (0:1)— ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 11, 2017
Голы: Фарфан – 2 (‘19, ‘73), Эдер (‘54) pic.twitter.com/owOGowRlT9
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