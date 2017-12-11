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"Локомотив": фарфаническое завершение года!

"Локомотив" обыграл "Тосно" со счетом 3:1 в матче 20-го тура чемпионата России. Дубль во встрече оформил полузащитник железнодорожников Джефферсон Фарфан, для которого этот гол стал 8-м в 14 играх премьер-лиги, а также 8-м в последних 6 встречах.

"ФАРФАНическое завершение года! Спасибо, парни!" – говорится в сообщении "Локомотива".

Сегодня, 22:03
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