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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив" выложил командное фото после победы над "Тосно"
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По окончании матча на официальной странице "Локомотива" в социальной сети "Твиттер" появилось фото из раздевалки с комментарием из одного слова: "Команда".
По окончании матча на официальной странице "Локомотива" в социальной сети "Твиттер" появилось фото из раздевалки с комментарием из одного слова: "Команда".
Команда. pic.twitter.com/nQmPVkQypE— ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 11, 2017
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