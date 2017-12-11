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"Локомотив" выложил командное фото после победы над "Тосно"

"Локомотив" обыграл "Тосно" в матче 20-го тура чемпионата России со счётом 3:1.

По окончании матча на официальной странице "Локомотива" в социальной сети "Твиттер" появилось фото из раздевалки с комментарием из одного слова: "Команда".

Теги: Локомотив Тосно
Вчера, 22:47
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(2)
№9 Написал: PanoV СПб (Вчера, 23:35) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Мясной
Даже и фотки после побед у Спартака слизывают.. Смех
Придумайте что-то новое.

Не не, ты не путай. Вы, как телочки, после каждого удачного матча выкладывали. А мы прошли определенный рубеж и сфоткались, на память, перед отпуском. Можем себе позволить, хорошо сделали свою работу.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№8 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:15) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: XERX
Так вот откуда это глушак припер!!!)))

Ага, Локо через полтора года после Спартака стал выкладывать фото, а припёр это Глушаков. Что с твоим мозгом не так?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Manchester United (Вчера, 23:10) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Black Fox
ваше очко уже не спасешь, слишком большое после ливера...

да насрать на Ливер вместе с зенитом,главное что ваш денежный мешок все членят
Регистрация: 9.03.2017
№6 Написал: Black Fox (Вчера, 23:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
а где фото зенита со спасением очка в Грозном ?

ваше очко уже не спасешь, слишком большое после ливера...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: Manchester United (Вчера, 23:01) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
а где фото зенита со спасением очка в Грозном ?
Регистрация: 9.03.2017
№4 Написал: XERX - (Вчера, 22:59) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Так вот откуда это глушак припер!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№3 Написал: Antip7 (Вчера, 22:59) #
  • 0
  •  (0)

Денисова обрили
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: Мясной Москва (Вчера, 22:53) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Даже и фотки после побед у Спартака слизывают.. Смех
Придумайте что-то новое.
Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:49) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Ура, отпуск! smile


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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