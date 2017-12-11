"Локомотив" выложил командное фото после победы над "Тосно"

"Локомотив" обыграл "Тосно" в матче 20-го тура чемпионата России со счётом 3:1.По окончании матча на официальной странице "Локомотива" в социальной сети "Твиттер" появилось фото из раздевалки с комментарием из одного слова: "Команда".