Директор "Барселоны": если хочешь выигрывать ЛЧ, нужно побеждать любого соперника

Директор "Барселоны" Гильермо Амор прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы сыграют с "Челси"."Был большой шанс, что в соперники нам попадется "Челси". Так и произошло. Ну что, добро пожаловать! Если ты хочешь выиграть трофей, нужно обыгрывать любого соперника. Это будет отличное противостояние в плей-офф. Мы подойдем к игре с оптимизмом, уверенностью в себе и большим желанием пройти дальше", - цитирует Амора официальный сайт УЕФА.