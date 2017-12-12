Дмитрий Тарасов: Путин – наш президент (фото)

Полузащитник "Локомотив" Дмитрий Тарасов надел футболку с изображением президента РФ Владимира Путина."Путин – наш президент", – написал Тарасов.В 2016 году Тарасов после матча Лиги Европы с "Фенербахче" (0:2), в то время как между Россией и Турцией были напряженные отношения из-за сбитого в Сирии самолета Су-24, показал турецким болельщикам футболку с президентом России Владимиром Путиным и надписью "Самый вежливый президент".