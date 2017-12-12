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Дмитрий Тарасов: Путин – наш президент (фото)

Полузащитник "Локомотив" Дмитрий Тарасов надел футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

"Путин – наш президент", – написал Тарасов.

В 2016 году Тарасов после матча Лиги Европы с "Фенербахче" (0:2), в то время как между Россией и Турцией были напряженные отношения из-за сбитого в Сирии самолета Су-24, показал турецким болельщикам футболку с президентом России Владимиром Путиным и надписью "Самый вежливый президент".

Дмитрий Тарасов: Путин – наш президент (фото)
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 05:11
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№1 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 05:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
В Газпреме тож у всех такие футболки.....


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006
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