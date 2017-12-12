Руководство "ПСЖ" отпустило Неймара в Бразилию по делам

Руководство "ПСЖ" отпустило форварда Неймара в Бразилию по семейным делам. Как сообщает Esporte ao Minuto, футболист отсутствует на базе куба уже три дня. Вернется в Париж бразилец 12 декабря.Детали поездки Неймара не разглашаются.Напомним, что форвард пропускал игру чемпионата Франции с "Лиллем" (3:1) из-за дисквалификации.