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Руководство "ПСЖ" отпустило Неймара в Бразилию по делам

Руководство "ПСЖ" отпустило форварда Неймара в Бразилию по семейным делам. Как сообщает Esporte ao Minuto, футболист отсутствует на базе куба уже три дня. Вернется в Париж бразилец 12 декабря.

Детали поездки Неймара не разглашаются.

Напомним, что форвард пропускал игру чемпионата Франции с "Лиллем" (3:1) из-за дисквалификации.
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 06:04
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