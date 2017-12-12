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Валерий Непомнящий: говорят, горе от ума, а у "Зенита" беда от богатства

Бывший тренер "Томи" Валерий Непомнящий считает, что наставник "Зенита" Роберто Манчини пока не может выбрать оптимальное сочетание игроков из разнообразия хороших футболистов.

- "Зенит" должен был находиться сейчас на месте "Локомотива". Говорят, горе от ума. А у них беда от богатства. Они укомплектовались, на каждой позиции есть по два равноценных игрока. Мне кажется, что Манчини ищет, как использовать то богатство, которое есть в руках. В этом поиске он находится постоянно.

Сейчас вижу в глазах аргентинцев растерянность. Может быть, перерыв им поможет. По потенциалу "Зенит" должен быть явным лидером. Похоже, Манчини пока не разобрался, что здесь не такие уж простые соперники, - передает слова специалиста "СЭ" со ссылкой на канал "Россия 24".
Теги: Непомнящий Зенит
Сегодня, 07:31
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№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 08:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Все по делу!
Манчини сам незнает кого поставить, постоянно разные сочетания, поэтому такая и игра!
Определись уже кто основа а кто нет!!!
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 08:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ситуация сейчас такая, примерно, как со Спартаком, когда на него все кому не лень катили по поводу его игры: любой козел мнил себя экспертом. Вот и с Зенитом сейчас примерно также. Зато многим болтунам есть чем заняться.
Регистрация: 9.11.2010
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