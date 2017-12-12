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Нобель Арустамян: "Зенит" будет искать центрального защитника и "десятку"

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о планах "Зенита" по усилению состава в зимнее трансферное окно.

"Зенит" будет искать двух футболистов. Их приоритет в ближайшее трансферное окно - это центральный защитник и 10-й номер", - передает слова Арустамяна "Чемпионат" со ссылкой на на телеканал "Наш футбол".
Теги: Зенит Арустамян
Сегодня, 07:44
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№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 08:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
"Чем бы дитя не тешилось..." Как мне кажется нужно просто играть везде одним составом, со схемой определиться, только по надобности ротировать состав. Да и вообще Манчини как будто поплыл. Даже мы со своими стариками рядом в таблице плетемся.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 08:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DimonSM
а накуя тогда от Жулиано и Данни избавились?

Жулиано сам не захотел бороться за место в основе. И выглядел по первым матчам плохо.
Малец, а ты в курсе сколько Данни лет?! Или ты думаешь что он не стареет?!

Центр. защитник давно нужен! И ни кто сейчас не тянет в топы!
В нападение Кокорин бросил забивать...даже с метра!
Нужен плеймекер!!! И не аргентинец, если это не Месси!! И топ игрок!
Регистрация: 5.04.2017
№4 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 08:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Надо Санчеса или Озила забирать из Арсенала))У них контракты заканчиваются)


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№3 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 08:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
а накуя тогда от Жулиано и Данни избавились?
Регистрация: 17.07.2014
№2 Написал: vdell64 (Сегодня, 08:08) #
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Как в басне Крылова: "А вы, друзья, как не садитесь........"
Регистрация: 25.08.2016
№1 Написал: makcnmka (Сегодня, 08:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну и молодцы. а то летом мало купили. аргентинцев хоть будут искать? 10ка Месси)
Регистрация: 16.03.2010
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